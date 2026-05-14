El aviso de un exjefe de F1 a Oscar Piastri sobre su posible salida de McLaren por Verstappen

Otmar Szafnauer, exjefe de Alpine, ha reflexionado acerca del posible movimiento entre ambos pilotos, recordando y equiparando la situación de Hamilton y Rosberg con la del australiano y Norris.

Los movimientos de pilotos en la Fórmula 1 siempre son un quebradero de cabeza para las escuderías. El último rumor que se ha disipado por el paddock del 'Grand Prix' ha sido la posible sustitución de Oscar Piastri por Max Verstappen, debido a su insatisfacción por los últimos resultados de Red Bull.

Este movimiento supondría la llegada del tetracampeón del mundo a McLaren, donde acompañaría a Lando Norris, vigente campeón de la F1, colocando a la escudería británica como el equipo con más posibilidades de llevarse el título.

Sin embargo, pese a que todavía no hay nada confirmado, un exjefe de una escudería ha advertido al piloto australiano de lo que supondría su salida de McLaren. "Entiendo que quiera ser el piloto número uno de un equipo, pero entonces ese equipo también tendría que ascender primero a la categoría de mejor equipo", comenta Otmar Szafnauer, exjefe de Alpine en el podcast 'High Performance Racing'.

En concreto, el exdirectivo estadounidense compara la situación de Piastri con Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Mercedes. "Yo siempre había pensado que Lewis Hamilton iba a ganar a Nico Rosberg. Y luego hubo un año en el que no lo consiguió", relata Szafnauer sobre el Mundial de F1 2016.

"Podría pasar algo similar en McLaren. Piastri es un gran piloto, pero Lando también lo es", concluye el exjefe de Alpine sobre el posible intercambio entre Oscar y Verstappen.

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