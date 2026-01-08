Un expiloto de F1 no duda y es muy crítico a la hora de escoger entre Verstappen o Hamilton

David Coulhart, subcampeón del mundial de Fórmula 1 en 2001, ha sido el último en escoger entre ambos pilotos, protagonistas de una rivalidad memorable durante los últimos años.

El debate entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por determinar quién ha sido mejor piloto cada vez es más tenso. Ambos comparten todos los campeonatos mundiales de Fórmula 1 entre 2014 y 2024 a excepción del ganado por Nico Rosberg en 2014.

Lando Norris ha sido el único otro piloto capaz de romper esa hegemonía esta última temporada 2025 como piloto de McLaren, eso sí, con Lewis en Ferrari, donde no ha estado a la altura y seguido muy de cerca por el neerlandés que, a juicio de muchos, fue mejor en el cómputo global a pesar de quedar como subcampeón.

David Coulthard, expiloto de Red Bull (y ahora embajador del equipo) entre otras escuderías y segundo clasificado en el mundial de 2001, ha sido el último en 'mojarse' en la comparación. "Cada generación debe ser mejor, es evolución, ahí hay un cruce de generaciones y Hamilton ha sido increíble... Es muy difícil (compararlos), especialmente si tenemos en cuenta a Hamilton en su mayor nivel", declaraba el escocés para 'The Red Flags Podcast'.

"Sabemos cuando Max está feliz y cuando está triste, no es tímido al admitirlo. Es el dueño de sus propios pensamientos, por ello voy con Verstappen", afirmaba el embajador de Red Bull, crítico con Lewis: "No estoy seguro de que siga a su mejor nivel... los grandes deberían igualar o superar a sus compañeros y en los últimos dos años no lo ha hecho ni con George (Russell), ni con Charles (Leclerc).

Además afirma que el neerlandés aún continúa en su fase de crecimiento, a pesar del alto nivel de conducción y madurez mostrados: "Lewis ya no tiene la velocidad aunque merece respeto. Max todavía sigue progresando, hay más por venir, se siente como: ¿hasta dónde puede llegar este tipo?".