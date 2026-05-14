"Nunca ha sido tan rápido": la llamativa declaración de un expiloto de MotoGP sobre Jorge Martín

El elogio de un piloto español a Jorge Martín: "Adelanta como si llevara una MotoGP contra una Moto2"

El piloto de San Sebastián de los Reyes está a tan solo un punto del líder de la clasificación tras el GP de Francia, lo que ha levantado la admiración de muchos de los seguidores de MotoGP, entre ellos, el expiloto Marco Melandri.

Las Aprilia están siendo la gran revelación de esta temporada 2026 de MotoGP. Marco Bezzecchi y Jorge Martín están siendo los grandes nombres del campeonato, liderando la tabla después de cinco grandes premios disputados. Una superioridad aún más evidente teniendo en cuenta las debilidades de Ducati durante este arranque de temporada.

Marco Melandri ha hecho un repaso de la parrilla de la categoría reina del motociclismo. El expiloto asegura que "no ve debilidades" en la escudería de Noale, mientras que Marc Márquez atraviesa otro complicado proceso de lesiones y operaciones tras su caída en Le Mans.

Un escenario que facilita las cosas a Jorge Martín, a quien Melandri ve "con un extra ahora mismo" tras su victoria en Francia. El italiano se deshacía en elogios con el madrileño: "Martín ha subido aún más su nivel y nunca ha sido tan rápido como ahora. Tiene una visión de pilotaje increíble".

Una serie de factores que colocan a Aprilia en una situación muy favorable para lo que resta de temporada 2026. Melandri fue muy contundente sobre ello, dejando una firme previsión sobre el resultado final del campeonato en el programa 'Chiacchiere da Box': "Aprilia parece tener el campeonato en sus manos".

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