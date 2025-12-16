McLaren critica a Alpine y a un piloto de Aston Martin: "Tú solo tenías que ser más rápido que..."

Zak Brown, CEO de la escudería británica, se burló de Alpine y el piloto belga Stoffel Vandoorne durante su discurso en la gala de Navidad mientras celebraba el doble título de campeones del mundo.

McLaren cierra el año de la mejor manera. La escudería británica ha puesto punto y final a una temporada de ensueño en la que han logrado llevarse el Mundial de Constructores, además de que uno de sus pilotos, Lando Norris, se haya proclamado campeón del mundo.

Para celebrar el doble título conseguido esta temporada, el equipo celebró una gala de Navidad en la sede de Woking, donde Zak Brown, CEO de McLaren, Andrea Stella, jefe de escudería, y sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, fueron los protagonistas del evento.

Durante el discurso que proclamó Brown, con su particular estilo humorístico, este dedicó unas palabras de agradecimiento hacia sus pilotos y el equipo al completo, además de lanzar varios comentarios sarcásticos hacia Alpine y Stoffel Vandoorne, piloto reserva de Aston Martin.

"Nos arriesgamos mucho con vosotros dos, y no pretendáis hacernos creer que teníais mejores opciones. Tú tenías un jodido Alpine y tú solo tenías que ser más rápido que Stoffel Vandoorne", dijo Brown a Piastri y Norris en referencia a las etapas previas que tuvieron ambos pilotos antes de recalar en McLaren.

En concreto, Zak se burló de Alpine después de que Piastri se negase a pilotar para la escudería francesa en 2023; y de Vandoorne debido a que el piloto belga no pudo mantener su puesto en McLaren tras el debut de Norris en la escudería.

Orgullo en McLaren

Más allá de los comentarios sobre Alpine y Vandoorne, el CEO de McLaren se mostró orgulloso del trabajo de sus pilotos e ingenieros en medio de un proyecto propio de "la manera McLaren".

"No podría soñar con una alineación mejor dentro y fuera de la pista. Los dos más rápidos del mundo y, además, los más buena gente. Esa es la manera McLaren. Sois una combinación casi de unicornio", destacó Brown sobre la combinación de Norris y Piastri.