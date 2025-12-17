Así preparan en El Prado, el estadio del Talavera, su partido contra el Real Madrid con un "aura" diferente

Los jugadores del CF Talavera, concentrados antes del partido contra el Torrent CF.

Hinchas del CF Talavera y del Real Madrid ya esperan para ocupar las gradas del estadio El Prado mientras termina la puesta a punto horas antes del partido de Copa del Rey de este miércoles.

¡Es hoy, es hoy! El esperado partido de Copa del Rey para los hinchas del Real Madrid y el Club de Fútbol Talavera se celebrará este miércoles 17 de diciembre y hay quien ya se prepara para afrontar un partido histórico.

A las 21:00 horas dará comienzo el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en Talavera de la Reina (Toledo), concretamente en el estadio municipal El Prado, mítico emplazamiento para los talaveranos y talaveranas. Muchos de ellos recibían este miércoles a la expedición del Real Madrid, entre seguidores y curiosos que se encontraban en el lugar.

Una eliminatoria a partido único para el que el Talavera que lleva preparándose desde que se supo la noticia del encuentro. Eso sí, teniendo un mensaje claro "el Madrid dura 90 minutos, el Talavera, toda una vida", como lanza en uno de sus mensajes en redes sociales el equipo de Primera Federación.

Futbolistas y abonados, seguidores, patrocionadores y periodistas vivirán un partido que "empezamos juntos y lo seguiremos juntos", como señalan desde la cuenta oficial en Instagram del CF Talavera.

Los cambios en El Prado para el partido de Copa del Rey

Con un "aura" especial compartía el equipo de Talavera de la Reina la preparación de su estadio de cara al partido de este miércoles. Puesta a punto del césped, cartelería de la Copa del Rey instalada, vestuarios preparados y con el escudo reluciente, queda todo preparado para la competición:

¿Vencerán a los galácticos? Sería un buen regalo para su entrenador, Alejandro Sandroni, que cumplía años justo un día antes y recibía la felicitación de su club.

Un día lleno de emociones para todos los participantes. Así lo mostraba Sergio Montero, jugador del Talavera, mientras reaccionaba a la noticia del encuentro el pasado 9 de diciembre, contenía las lágrimas de emoción al recordar a su prima fallecida a la que dedicará este importante partido en su carrera.

Y entre anécdotas personales y emociones compartidas, el recuerdo de Javier Dorado, talaverano que llegó a vestir la camiseta del Real Madrid "y que siempre estará en la memoria de su ciudad", compartía el club.

El despliegue policial con 110 agentes en Talavera de la Reina

Ante la locura en Talavera de la Reina con la llegada del Real Madrid, con 4.150 espectadores que ocuparán la grada del estadio municipal El Prado, la Policía Nacional desplegará un dispositivo integrado por 110 efectivos para garantizar la seguridad durante el partido.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, destacaba la labor del cuerpo de seguridad ante los medios de comunicación, asegurando que lo tienen todo controlado para que el partido se juegue "con total normalidad"

El dispositivo policial incluirá a agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de Madrid; de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Brigada de Seguridad Ciudadana, de Toledo junto al trabajo de diferentes medios aéreos.