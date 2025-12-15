Un piloto 'apadrinado' por Valentino Rossi señala al único de MotoGP que puede ganar a Marc Márquez

Andrea Migno, miembro de la academia del 'Doctor', ha analizado la superioridad del de Cervera esta temporada.

Tras ver la casi insultante superioridad de Marc Márquez esta temporada 2025 de MotoGP, amén del bajón de PeccoBagnaia, todo el mundo se pregunta quién podrá plantarle cara al eneacampeón del mundo en 2026.

Por el momento, su máximo rival es su hermano Alex, pero aún con cierta distancia con respecto al piloto de Ducati.

Sobre esta situación ha reflexionado Andrea Migno en una entrevista en 'GPOne', ensalzando la capacidad que ha tenido Marc de adaptarse a la GP26 y sacar su máximo potencial.

"Ha movido un poco el listón sobre algunas cosas. Hace ciertas cosas que los demás luego intentan replicar para ir como él, como quizás hace dos años era Martín el que movió el listón exponiéndose muchísimo de la moto casi llegando a tocar el hombro en lugar del codo", ha explicado el piloto de 29 años.

Migno, miembro de la academia de Valentino Rossi, solo ve a un piloto capaz de "combatir" con el '93': "Márquez ha cambiado también él un poco de estilo de conducción para aprovechar al 100% la MotoGP de hoy. Bezzecchi está muy cerca, quizás el único capaz de combatir con él".

Sobre PeccoBagnaia, el italiano considera que la clave de su bajón no está en él, sino en la GP26: "Es una cuestión de mix de factores. Una moto que no se ha comportado como la del año pasado; porque el año pasado tenías seis Ducati fijas en las primeras seis. Este año, esta moto ha hecho sufrir un poco más a todos; tanto a Diggia, por ejemplo, como a Pecco. Precisamente el que ha sufrido menos es Márquez".