Güenther Steiner ha protagonizado la gran sorpresa de este inicio de año en la Fórmula 1. El que hasta tan solo unos días era el director del equipo Haas ha salido de la escudería estadounidense por la puerta de atrás.

El italiano, que llevaba formando parte del equipo desde su llegada a la Fórmula 1 en 2016, se había convertido en una de las figuras más importantes de la competición, ganándose el cariño y respeto de todos los aficionados. Sin embargo, los desacuerdos con el propietario, Gene Haas, han conllevado la no renovación de Steiner más allá de 2024.

Los malos resultados de las últimas temporadas junto a una visión completamente opuesta de los objetivos de la escudería a largo plazo han precipitado el triste desenlace. El exdirector del equipo veía necesaria una inversión, mientras que el dueño esperaba mantener los gastos, pero mejorando la eficiencia.

Steiner ha confirmado que Haas le dio la noticia de su despido entre Navidad y Año Nuevo, algo que no le permitió despedirse adecuadamente de sus compañeros: "No tenido la oportunidad de dar las gracias a algunas personas cuando dejé Haas f1 Team. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo, sobre todo con los que no pude despedirme adecuadamente cuando me fui".

"Así que lo haré de esta manera. Y quiero decir también a todos los aficionados que nos apoyaron mientras estuve allí, gracias a todos por el apoyo que recibí y estoy recibiendo, estoy muy agradecido con todos", señaló el ingeniero en su aparición en el Autosport International 2024.

"Sí, me dolió [no poder despedirme], pero todos allí ya me conocen y saben que aprecio lo que hicieron. Siempre es mejor decírselo a ellos, estaría bien decirles a la cara: 'hola chicos, gracias por lo que hicisteis por el equipo'", señaló.

En su lugar, Ayao Komatsu ocupará el puesto de director del equipo para esta temporada. Por su parte, Steiner no se cierra las puertas a regresar a alguna escudería, pero tampoco se mete prisa: "Si la Fórmula 1 me quiere, ¡no lo sé! En nuestra situación, yo no tengo prisa, ya sabes. Siempre hay gente que me verá por ahí en la Fórmula 1; he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos".

"Si hay algo interesante y que me suponga un reto, sí lo aceptaré, pero buscar un trabajo sólo para seguir en la Fórmula 1, quizá no sea lo que quiero", concluyó el ya exdirector de Haas.