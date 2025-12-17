Álex Márquez se siente campeón pese a la superioridad de Marc: "Con el enfrente es difícil"

El pequeño de los hermanos Márquez ha analizado el final de temporada, la rivalidad con su hermano y sus opciones de ser campeón en un futuro.

Álex Márquez ha cerrado un 2025 de ensueño. El piloto catalán ha terminado el campeonato de MotoGP en segunda posición detrás de su hermano Marc Márquez y con un gran rendimiento anual en el que acumula tres victorias y 12 podios, pese a no tener la mejor moto.

El pequeño de los Márquez ha sabido emplear sus mejores armas y dejar atrás los resultados obtenidos en años anteriores en la competición. Álex ha participado en el documental de su hermano en 'DAZN', 'Volver' en donde ha recalcado que para él ha sido "un año de campeón", pese a no haber levantado el trofeo.

"Yo creo que mis números son de ser campeón del mundo, pero cuando tienes enfrente de ti a un piloto como Marc, que tiene esa superioridad en muchos aspectos, que es casi un extraterrestre, pues es difícil", añade el piloto de Gresini sobre su rendimiento y la rivalidad con su hermano.

Ambos son conscientes de su sana rivalidad fraternal, aunque siempre buscan superar al otro en el circuito cuando se trata de ganar. En su casa, sus padres y familiares celebran sus éxitos, sobre todo los de Marc, aunque su madre desea que Álex le gane de una vez por todas.

"Disfrutémoslo porque ser primero y segundo es algo raro. Igual es algo que nunca pasa más. Y es algo que hemos disfrutado mucho los dos desde la primera carrera. Será algo para la historia. Hay que darle mucho valor", concluye Álex Márquez en el documental.

Álex, ¿a la sombra de Marc?

Pese a haber realizado un gran año, Álex aún no ha conseguido un campeonato y sigue la estela de su hermano. Una comparación que le persigue desde bien joven a causa del precoz éxito de su hermano. "Es normal si me comparas con Marc; porque él es un piloto de primera, uno de los mejores de la historia", comentaba el piloto de Gresini en una entrevista en 'MOW'.

"Muchas veces oigo a la gente comentar que estoy subiendo al podio porque tengo una Ducati. Vale, pero entonces, ¿Dónde están las otras Ducati? Sin embargo, creo que este año la gente que entiende y la gente del paddock ha visto lo que soy capaz de hacer. Y eso es algo importante", añadía el de Cervera.