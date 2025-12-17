Alex Palou no descarta competir en la F1: solo pide una cosa

El tetracampeón de la IndyCar explica en 'Jugones' que solo iría al 'Gran Circo' si tiene "opciones de ganar".

'Jugones' ha estado este miércoles junto a Alex Palou y le hemos planteado una cuestión clara al tetracampeón de la IndyCar: la Fórmula 1.

"¿Tú lo descartas por completo o es algo que para el futuro tienes ahí?", le ha cuestionado Álvaro Jiménez recordando el 'affaire' que tuvo con McLaren hace unos años.

"Nunca se sabe, nuca descartas al 100% nada. Sí que descarto estar intentándolo como en el pasado", explica el piloto.

"Lo intenté y no salió bien", añade el campeón de la IndyCar en 2021, 2023, 2024 y 2025, que pone una condición: "Sobre todo con opciones de ganar".

Por el momento, Palou afirma estar contento con Chip Ganassi: "Tengo la suerte de tener por delante una oportunidad increíble en Estados Unidos, donde me lo paso muy bien".