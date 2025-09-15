La llamativa confesión de Carlos Sainz sobre Williams: "Es mi proyecto de vida..."

El piloto madrileño mantiene la ilusión y la motivación intactas con un proyecto que, a pesar de las dificultades, se ha convertido en la prioridad del ex de Ferrari.

Carlos Sainz es decimoctavo en el Mundial de Fórmula 1 cuando entramos en el último tercio de la temporada. El piloto madrileño vive el curso en un equipo en reconstrucción que le mantiene, en los días buenos, en la zona media de la parrilla.

El de Williams se adapta a un monoplaza y un entorno menos competitivo en el que el piloto deposita su confianza a pesar de las dificultades que ha experimentado durante su proceso de adaptación y del irregular rendimiento que ha tenido en las carreras.

Los problemas no merman la motivación de Sainz que se centra en maximizar sus aportaciones para que el equipo pueda mejorar en dirección a un ambicioso objetivo: devolver a Williams a la élite de la F1.

"Nada me haría más feliz en la vida que entrar en un proyecto tan joven como el de Williams y llegar a lo más alto con ellos. Siempre digo que ahora es mi proyecto de vida. Es un buen lugar. Ya está demostrando mucho progreso. Nada me motiva más que devolver a un histórico de la Fórmula 1 a la senda de victorias", declaró Sainz en 'MotorSportWeek'.

Por todo, el piloto se centra en trabajar en el presente de cara a influir en el corto y medio plazo: "Mi enfoque siempre está en los próximos seis meses, porque es donde un piloto puede influir realmente: en el desarrollo en el simulador, en la estrategia y en la ejecución del fin de semana".