El mánager de Verstappen desvela la condición para que Max no abandone Red Bull: "Depende del..."

El futuro del neerlandés siempre es objeto de especulaciones y el mánager del tetracampeón, Raymond Vermeulen, ha establecido una serie de requisitos que ponen en alerta a su escudería.

Max Verstappen habría descartado la posibilidad de salir de Red Bulla final de temporada aunque continúan los rumores entorno a su destino. La incertidumbre alrededor de lo que deparará el futuro del piloto es alimentada, en parte, por el propio Max y su equipo.

Y es que, en un intento de presionar o motivar a la escudería en busca del monoplaza más competitivo, el círculo del neerlandés ha provocado la aparición de diferentes especulaciones con la intención de mantener a Red Bull en alerta.

Ahora, el mánager de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, ha echado más leña al fuego en una entrevista para el periódico holandés 'De Telegraaf', medio que acostumbra a ejercer como portavoz oficial del 'Team Max'.

En la entrevista, el mánager del piloto ofrece unas declaraciones que Red Bull podría tomarse como una amenaza o, al menos, una advertencia. Vermeulen dictamina las condiciones que debe cumplir la escudería para que el neerlandés continúe en el equipo.

El contrato de Max Verstappen cuenta con una cláusula que le permite salir si el rendimiento no es favorable. Además, los términos contractuales favorecen al tetracampeón del mundo a medida que se acerca el final de su contrato en 2028.

Por tanto, la salida de Verstappen es una posibilidad que permanece en el aire y las palabras de su mánager suenan como los requisitos para evitar que se produzca.

"Sería una historia fantástica si condujera toda su carrera de F1 para Red Bull pero eso sólo sucederá si tiene el equipo para poder ganar. El año que viene no se trata sólo de motor, también del chasis y de qué gente se trae. La conclusión fue que es mejor quedarse un año más, Max quiere ganar más pero depende del equipo así que 2026 será un año muy importante que determinará donde está su futuro", sentenció el mánager.