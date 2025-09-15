Ahora

Fórmula 1

GP de Azerbaiyán F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación y la carrera

El campeonato del mundo de Fórmula 1 entra en el último tercio de la temporada con la llegada del 'Gran Circo' al Circuito callejero de Bakú en la última carrera de la gira europea.

Salida del GP de Azerbaiyán Salida del GP de Azerbaiyán Getty

La Fórmula 1 encara su decimoséptima cita de la temporada con el GP de Azerbaiyán, país limítrofe entre el 'Viejo Continente' y el territorio asiático. El Circuito callejero de Bakú será el próximo destino del 'Gran Circo' después de la extraordinaria victoria de Max Verstappen en Monza.

El neerlandés se impuso al dominio de McLarenen un templo de la velocidad en el que Fernando Alonso tuvo que abandonar después de que se rompiera la suspensión de su monoplaza. Por su parte, Carlos Sainz volvió a ver como un choque, en esta ocasión con Ollie Bearman, lo relegaba de los puntos.

Este viernes 19 de septiembre se celebrarán los entrenamientos Libres 1 y 2, de 10:30h a 11:30h y de 14:00h a 15:00h respectivamente. Al día siguiente, durante mañana del sábado, terminarán los Libres con la tercera sesión de entrenamientos de 10:30h a 11:30h.

A las 14:00h será el momento de la clasificación para determinar el orden de la parrilla de salida durante la carrera del domingo. Una carrera a 51 vueltas que comenzará el 21 de septiembre a las 13:00h.

Desde la web de 'laSexta Deportes' se realizará una cobertura en directo del Gran Premio, un evento que se podrá seguir en TV a través de la plataforma 'DAZN' y en 'Movistar+'.

