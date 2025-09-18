Ahora

La mejor opción

Un ex de la F1 pide a Mercedes que coloque a Carlos Sainz en el asiento de Antonelli

Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, cree que lo que Mercedes necesita para 2026 es tener a Carlos al lado de George Russell.

Carlos SainzCarlos SainzGetty

El expiloto de la Fórmula 1 Ralf Schumacher no entiende la decisión que ha tomado Mercedes apostando por el jovencísimo Kimi Antonelli. Cree que la mejor opción hubiera sido darle ese asiento a Carlos Sainz, que estaba libre después de que Lewis Hamilton llegara a Ferrari.

Todavía están a tiempo, según el hermano de Michael Schumacher. "Un novato para Mercedes está bien en cualquier caso, digamos que ahora, en el momento en el que están, puedes hacerlo. Pero no hay nadie grande en el mercado en este momento que diga: 'Necesito tenerlo ya'", dice el alemán en 'Sky Sports'.

Cree que lo mantendrán en el nuevo reglamento para el año que viene: "No hay alternativa, así que tendrán que mantenerlo durante otro año, y luego tendrán que ver cómo van las cosas".

Pero cree que Toto Wolff no debería descartar a Carlos Sainz, ahora en Williams: "Creo que Carlos Sainz estaría disponible en cualquier momento. Quiero decir, parece que hay algunas cláusulas, no lo sé exactamente, al menos eso es lo que escuchas. Sin duda, sería la primera persona que me viene a la mente".

A pesar de la mala suerte que está atravesando Carlos en su estreno con Williams, sigue siendo uno de los pilotos más valorados de la parrilla. Y Ralf tiene claro que Mercedes debe ir a por él.

Pero Sainz está centrado en el proyecto Williams. Es consciente de que en 2026, si el motor Mercedes finalmente es el más potente, dará un salto de calidad muy importante en la parrilla.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza
  2. Choque en la Asamblea de Madrid: el PSOE acusa a Ayuso de "perseguir" la bandera palestina mientras ésta les pide mostrar más la de España
  3. Las pulseras antimaltratadores registraron fallos que podrían haber supuesto "una gran cantidad" de absoluciones
  4. El fiscal general vuelve a recurrir la fianza que el Supremo le rebajó de 150.000 a 75.000 euros
  5. ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk
  6. Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer