Un ex de la F1 pide a Mercedes que coloque a Carlos Sainz en el asiento de Antonelli

Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, cree que lo que Mercedes necesita para 2026 es tener a Carlos al lado de George Russell.

El expiloto de la Fórmula 1 Ralf Schumacher no entiende la decisión que ha tomado Mercedes apostando por el jovencísimo Kimi Antonelli. Cree que la mejor opción hubiera sido darle ese asiento a Carlos Sainz, que estaba libre después de que Lewis Hamilton llegara a Ferrari.

Todavía están a tiempo, según el hermano de Michael Schumacher. "Un novato para Mercedes está bien en cualquier caso, digamos que ahora, en el momento en el que están, puedes hacerlo. Pero no hay nadie grande en el mercado en este momento que diga: 'Necesito tenerlo ya'", dice el alemán en 'Sky Sports'.

Cree que lo mantendrán en el nuevo reglamento para el año que viene: "No hay alternativa, así que tendrán que mantenerlo durante otro año, y luego tendrán que ver cómo van las cosas".

Pero cree que Toto Wolff no debería descartar a Carlos Sainz, ahora en Williams: "Creo que Carlos Sainz estaría disponible en cualquier momento. Quiero decir, parece que hay algunas cláusulas, no lo sé exactamente, al menos eso es lo que escuchas. Sin duda, sería la primera persona que me viene a la mente".

A pesar de la mala suerte que está atravesando Carlos en su estreno con Williams, sigue siendo uno de los pilotos más valorados de la parrilla. Y Ralf tiene claro que Mercedes debe ir a por él.

Pero Sainz está centrado en el proyecto Williams. Es consciente de que en 2026, si el motor Mercedes finalmente es el más potente, dará un salto de calidad muy importante en la parrilla.