La enorme frustración de Fernando Alonso: "Hacer 10º en el Mundial es horrible para mí"

El piloto asturiano de Aston Martin se ha mostrado muy crítico con los resultados obtenidos esta temporada y ha maldecido a su mala fortuna.

Fernando Alonso ha tenido una temporada complicada en cuanto a todo lo que se escapa de sus manos. El AMR25 no ha estado a la altura y la suerte tampoco ha acompañado mucho. El asturiano tuvo problemas para conseguir los primeros puntos, aunque luego pudo demostrar su nivel.

Ya en Australia empezó complicado el Mundial tras una montaña de grava que apareció de la nada y le mandó al muro. Las siguientes carreras fueron igual de complicadas, pareciendo misión imposible alcanzar los puntos.

A pesar de ello, Alonso ha podido reponerse a su propio coche y ha alcanzado el 10º puesto en la última carrera, aunque esto no es algo que satisfaga al bicampeón: "Hacer 10º en el Mundial es horrible para mí".

"Es una de las peores posiciones jamás conseguidas en mi carrera. Las paradas malas normalmente son las mías y luego tengo que recuperar. Nunca tengo posiciones gratis, intento luchar y ganarlo en la pista", ha señalado el español en el corralito.

"No quiero sonar arrogante, pero llevo 24 años haciendo lo mismo, subiéndome en los mismos coches que mi compañeros y raramente he tenido problemas, aquí y en otras categorías", agregó el asturiano mostrándose enormemente descontento con esta temporada.