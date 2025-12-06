Ni Alonso se quiere perder la batalla por el Mundial: "La veré como uno más..."

El piloto asturiano de Aston Martin ha señalado que seguirá, como un aficionado más, el final de esta temporada 2025 de Fórmula 1 y la lucha por el Mundial.

"Tendré la mitad de la atención en la tele"

Han pasado 15 años desde la última vez que más de dos pilotos batallaron por llevarse el Mundial de Fórmula 1 hasta la última carrera del calendario. Aquel final agónico en Abu Dabi 2010 aún causa pesadillas en los aficionados de Fernando Alonso.

Sin embargo, es innegable que durante todo ese tiempo hemos estado esperando para vivir algo, si quiera, un tanto parecido. Parece que el momento ha llegado. No son cinco los pilotos contendientes al título, como en 2010, pero sí son tres.

Un tetracampeón del mundo y otros dos que pueden conseguir su primer título en unas pocas horas. Tras una temporada en la que McLaren ha arrasado, parece mentira que Max Verstappen sea el segundo mejor colocado para llevarse el Mundial.

Solo 12 puntos le separan de Lando Norris. No es una distancia insalvable, pero es complicado. La emoción está servida. Tanto, que ni siquiera el resto de pilotos se quieren perder la carrera. Entre ellos Fernando Alonso.

y la otra mitad en la tele.", ha afirmado el asturiano en unas declaraciones recogidas por el Dairio AS. Siendo Alonso, nos lo creemos. No es la primera vez que el asturiano afirma estar siguiendo la carrera por las pantallas del circuito. Mañana será un aficionado más.