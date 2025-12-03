Rudy Fernández rememora en 'El Cafelito' su histórico 'póster' sobre Howard en los JJOO de Pekín

El exjugador de baloncesto ha recordado durante su charla con Josep Pedrerol la histórica final ante Estados Unidos en la que firmó un extraordinario mate ante el tres veces jugador defensivo de la NBA.

La final de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, es uno de los partidos más legendarios de la historia del deporte. De hecho, para muchos, el partido que enfrentaba a una renovada plantilla de EEUU llena de estrellas después de 'fracasar' en Atenas 2004 contra la mejor selección española de la historia es el mejor duelo de baloncesto de todos los tiempos.

Aquel día, la selección nacional llevó al límite al 'dream team' americano que tuvo que sudar de verdad para alzarse con la medalla de oro después de un campeonato en el que había dominado de principio a fin cada enfrentamiento.

La selección estadounidense promedió 27 puntos de ventaja en la media de los ocho compromisos que superó durante los Juegos. El partido más igualado, si se excluye la final, fue la semifinal ante Argentina. Duelo que los campeones se llevaron con 20 puntos de ventaja. España, en el partido por el oro, llegó a colocarse a cuatro puntos en el último cuarto, momento en el que emergió Kobe Bryant para definir el resultado.

Aquel día, Rudy Fernández fue el máximo anotador del equipo (22p) y el segundo jugador con más puntos del partido. Además, firmó un mate inolvidable, un 2+1 sobre Dwight Howard que mantuvo la esperanza en el último cuarto.

Y el exjugador de baloncesto ha rememorado la jugada en 'El Cafelito' junto a Josep Pedrerol: "Pau me hace un bloqueo, Kobe intenta creo que robármela por detrás aunque no llega y en ese momento veo la canasta ahí pero veo que Howard me sigue y digo, aquí o me da un tapón o, posiblemente, pueda hacer un mate. Y al final me veo que estoy arriba y el está todavía abajo y llega el momento del mate y falta".

"No soy de ponérmelo todos los días antes de irme a dormir pero si que la gente lo recuerda mucho", sentenciaba uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español.