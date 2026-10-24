El elogio definitivo de Newey a Alonso: "Sin duda, uno de los grandes de todos los tiempos"

El gurú de la aerodinámica y jefe de Aston Martin no tiene ningún reparo en colocar a Alonso a la altura de otros grandes mitos con los que ha trabajado como Senna y Prost.

Adrian Newey se ha deshecho en elogios hacia Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos. Actualmente es el 'team principal' de Aston Martin, pero en esencia es ingeniero aerodinámico y no cualquiera: el más laureado de la historia del 'Gran Circo'.

Ha trabajado con mitos como Ayrton Senna, Alain Prost, Sebastian Vettel o Max Verstappen entre otros. Todos campeones múltiples de Fórmula 1. Y en ese club selecto, el diseñador británico no ha dudado ni por asomo en incluir al bicampeón asturiano: "Fernando es, sin duda, uno de los grandes de todos los tiempos".

"Y creo que, al igual que todos los grandes con los que he tenido la suerte de trabajar, probablemente una de las cosas que los distingue es precisamente la capacidad de procesamiento que les sobra", ha explicado el ex de Red Bull según recoge 'Motorsport'.

En este sentido, el inglés ha discernido entre lo que separa a las leyendas que cita, donde incluye a Alonso, y el resto de los pilotos: "Se necesita una cierta capacidad intelectual para pilotar el coche en primer lugar, y con los pilotos realmente grandes, da la impresión de que todo eso está en el subconsciente, dejando la mente consciente libre para procesarlo todo".

"Obviamente, comprender cómo se comportan los neumáticos, cómo se desarrolla la carrera, cómo pueden modificar su estilo de conducción para adaptarse al equilibrio del coche en ese momento... y Fernando, al igual que los demás grandes, entra sin duda alguna en esa categoría", ha sentenciado Newey.

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