El factor que 'preocupa' a Márquez en el Gran Premio de Australia: "Sufres más..."

El ilderdense muestra cierta atención a una condición que podría cambiar por completo la carrera en Philipp Island y poner en riesgo su estrategia.

Marc Márquez se ha lucido en la 'sprint' del Gran Premio de Australia. El ilerdense ha sido el mejor en la carrera corta pero una caída de Martín ha terminado privando de suceder unas últimas vueltas que hubieran sido espetáculo puro.

El pilotaje de Marc y Jorge hasta la octava vuelta había sido una maravilla. Ambos yendo al límite por el liderato y adelantándose rozando un toque que bien podría haber terminado con ambos en el suelo. Fue una lucha digna de dos aspirantes al título.

La mala suerte se le apareció a un Martín que ha terminado abandonando el circuito en camilla tras un accidente en la curva 8. Se desconoce el alcance de este pero, por lo pronto, Jorge no estará en la carrera del domingo en Australia.

Una circunstancia que podría aprovechar Márquez para aumentar su ventaja en el Mundial. Aún así, el de Cervera advierte de un factor muy a tener en cuenta en Philipp Island: "En agua todo puede pasar. Se ha visto hoy en la ‘qualy’. Es verdad que he exagerado muchísimo, he frenado como en seco en esa vuelta, y he decidido entrar porque caían gotas, pero ha sido un error, que no he entendido el porqué".

"Mañana tenemos que intentar gestionar y, sobre todo, estar listo, adaptarnos lo más rápido posible a cualquier condición. Hoy ha habido agua por la mañana, pero había muy poca y a lo mejor mañana hay mucha agua. Eso te cambia la sensación y ahí sufres un poco más", concluye Marc en declaraciones que recoge 'As'.

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