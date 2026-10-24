Adrian Newey tiene fe ciega en Honda para 2027: "Veo que tienen proyectos con mucho potencial"

El 'team principal' de Aston Martin comenta que se encuentra "impresionado" con la cohesión que hay en ambas factorías señalando desarrollos prometedores de Honda.

En medio de los rumores que hablan de un ultimátum de Aston Martin a la factoría japonesa, Adrian Newey ha transmitido su total confianza a la marca que suministra la unidad de potencia de la escudería de Silverstone de cara a la temporada que viene.

El reputado aerodinamicista ha sido cuestionado sobre un cambio sustancial en el método de trabajo de ambas fábricas. La respuesta del británico ha sido tajante: "Estoy muy impresionado con la unión que hay entre la gente. Se siente el entusiasmo que hay en la fábrica".

"Creo que lo logramos. Hemos avanzado mucho. Ahora realmente parece que el equipo se está uniendo. En particular, el espíritu de equipo en las oficinas de ingeniería creo que ahora es muy fuerte", ha asegurado el ex de Red Bull en la rueda de prensa oficial de los 'team principal' de la Fórmula 1.

En su opinión, la metodología de trabajo ha cambiado en la fábrica y ha lanzado un advertencia sobre el desarrollo del motor para 2027: "En Honda hay mucha energía y proyectos en camino. Quizás esta en sus primeras etapas de desarrollo pero vemos que tienen proyectos en fases tempranas de desarrollo con mucho potencial".

Bien es cierto que ha comentado que "aún es pronto para vaticinar en qué punto estará la unidad de potencia" para el inicio de la próxima temporada, pero ha ratificado el compromiso de Aston con Honda: "Es justo decir que probablemente están un poco decepcionados con el progreso alcanzado este año".

"Pero como suele suceder en este tipo de situaciones solo refuerza su determinación para avanzar en el futuro. Estas cosas no cambian de un día para otro, pero ahora tienen mucha gente buena con muchos procesos buenos implantados", concluyó.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido