La reunión secreta de Red Bull con Hamilton: "El principal obstáculo fue el dinero..."

Christian Horner, quien fuera jefe de Red Bull, desvela que recibió una llamada del padre de Lewis y entonces empezaron las negociaciones.

Lewis Hamilton pudo fichar por Red Bull. En el momento en el que abandonó McLaren y justo antes de apostar por Mercedes, se reunió con Christian Horner y las altas esferas de Red Bull. Pero no llegaron a un acuerdo económico.

Eso es lo que ha contado Horner en una entrevista a 'Crash.net', en la que relata cómo el padre de Lewis le llamó para empezar las negociaciones.

"Lewis Hamilton parecía estar perdiendo el ánimo en McLaren. Desde fuera, su relación con Jenson Button parecía tensa, y su moral estaba decayendo tras una serie de fallos mecánicos a lo largo de 2012", explica el que fuera jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

El trato era cordial en el inicio, pero nada más: "Me lo encontraba de vez en cuando en las carreras y siempre manteníamos un trato cordial, pero me daba la impresión de que se mostraba extrañamente vulnerable para ser un campeón del mundo".

La llamada de su padre

"Un día, al revisar mi teléfono en busca de llamadas perdidas o mensajes, vi el número de su padre en la pantalla y me pregunté si Lewis habría cambiado de opinión respecto a Red Bull. Cuando, poco después, se organizó una reunión secreta con Lewis en casa de Adrian Newey, cerca de Ascot, mi intuición se confirmó: quería marcharse de McLaren, y nosotros éramos su destino preferido", explica el exjefe de Red Bull.

A Newey le gustó la idea, pero no a Helmut Marko… que siempre intentó dejar a Sebastian Vettel como el número uno del equipo: "Adrian, que siempre buscaba elevar el nivel de los pilotos en Red Bull, se mostró especialmente entusiasmado. Eso sí, el principal obstáculo era el dinero: cualquier acuerdo para llevar a Lewis a Red Bull requeriría sumas astronómicas".

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