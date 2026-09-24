Mikel Merino recuerda el calvario que pasó: "No sabes si vas a volver a jugar a fútbol"

El centrocampista del Arsenal le ha explicado a Belén Sánchez la "incertidumbre" que sitió por no saber si podría volver a jugar al fútbol.

En febrero de 2026, Mikel Merino sufrió una grave fractura por estrés en el pie derecho que lo apartó de los terrenos de juego durante unos cuatro meses.

La lesión requirió cirugía y un largo proceso de recuperación de aproximadamente 115 días.

Estuvo cerca de perderse el Mundial, pero logró recuperarse a tiempo para disputar el torneo que finalmente ganó siendo un hombre clave.

En una entrevista concedida a 'laSexta Deportes', el centrocampista del Arsenal ha recordado el calvario por el que pasó hace tan solo unos meses.

"Cuando te pegan un varapalo de esta manera, tienes que aceptar que la vida no siempre te va a dar sonrisas", ha arrancado.

De hecho esa lesión pudo acabar con su carrera: "Va a haber un momento en el que vas a tener que pelear contra la incertidumbre de no saber si vas a volver a jugar a fútbol".

Mikel logró volver y con una valiosa lección aprendida: "Me enseñó a frustrarme y eso me hizo abrir los ojos, a aceptar que no soy solo un futbolista y que hay mucho más en la vida".