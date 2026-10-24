El miedo de quienes sufrieron la DANA de Valencia cuando llegó Adam: "Cada vez que suena la alarma y veo la lluvia aproximarse..."

Los detalles Al escuchar el sonido de las alarmas, para los vecinos de Catarroja es imposible no llevar la mente a las imágenes de la tragedia de hace dos años.

La reciente DANA en Valencia ha revivido recuerdos de la tragedia de 2024, cuando el agua arrasó con fuerza descomunal. Ana, desde Massanassa, comparte su miedo cada vez que suena la alarma de lluvias. En Catarroja, vecinos como Chelo y Gabriel recuerdan el barro y la devastación de hace dos años. En Els Poblets, Alicante, aún se limpian los destrozos de la última tormenta. Juan, que vivió ambas DANA, destaca que esta vez la recuperación fue más rápida. Aunque la cantidad de agua fue similar, las alarmas tempranas redujeron las víctimas, mostrando una mejor preparación ante estas catástrofes.

Esta semana se produjo prácticamente la misma imagen que hace dos años con la DANA de Valencia, la del agua bajando por los barrancos con una fuerza descomunal. "Me ha recordado bastante, porque las he vivido y son muy parecidas", expresa una mujer.

En la zona cero de la DANA de 2024, en Massanassa, Ana cuenta cómo se siente desde el Barranco del Poyo: "Pensaba que no tenía problemas psicológicos, pero cada vez que suena la alarma y veo que se aproximan lluvias, paso mucho miedo", reconoce.

Y es que al escuchar el sonido del ES-Alert, para vecinos de Catarroja como Chelo o Gabriel es imposible no llevar la mente a las imágenes de la tragedia de hace dos años. "Te vienen a la mente todos los recuerdos, todo el barro que había aquí", manifiesta Gabriel.

En Els Poblets, Alicante, todavía limpian los destrozos de la DANA que azotó de nuevo la Comunidad Valenciana hace cinco días.

Juan, que ha vivido las dos DANA, cuenta que, aunque lo ha vivido con mucho miedo, esta vez ha sido diferente. "Aquí se ha recuperado muy pronto, allí sufrimos más", señala.

Porque aunque nos acostumbremos a que estas catástrofes naturales sean cada vez más atroces y frecuentes, estamos aprendiendo a lidiar con ellas.

Y es que la diferencia de agua que ha caído en las zonas más afectadas es de apenas 50 litros. Sin embargo, en 2024 ocurrió en el interior, desbordando los barrancos, mientras que ahora ha llovido en la zona de la costa.

Además, esta vez las alarmas han llegado a tiempo, lo que ha reducido de forma abismal el número de víctimas. "Siempre hace falta una desgracia para que la gente se tome las cosas en serio", lamenta Gabriel.

Aunque por mucho que pasen los años, lo cierto es que olvidar lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 es imposible.

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