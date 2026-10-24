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Ferrari quiere la 'pole'

F1 en directo: Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en el trazado de Austin en Texas de Fórmula 1.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

BIENVENIDOS AL DIRECTO DE LA CLASIFICACIÓN

Buenas noches a todos. En poco más de una hora comenzará la sesión de clasificación del Gran Premio de EEUU. Los Ferrari se han mostrado fuertes en la última sesión de libres y quieren dar un golpe sobre la mesa. Verstappen también estaba a la par y quiere seguir con su racha triunfal. En Mercedes, Antonelli está con la calculadora para ser campeón. ¿Lo logrará ya este finde? Clasificar mejor que Russell ya es un paso para acercarse más.

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