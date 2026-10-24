F1 en directo: Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

El piloto de McLaren se ha mostrado muy crítico con el asfalto de Austin tras los entrenamientos libres. Siempre se ha caracterizado por ser un trazado muy bacheado, pero las quejas del vigente campeón son tal que afirma que " tiene que tomar pastillas para el dolor de cabeza ".

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Buenas noches a todos. En poco más de una hora comenzará la sesión de clasificación del Gran Premio de EEUU. Los Ferrari se han mostrado fuertes en la última sesión de libres y quieren dar un golpe sobre la mesa. Verstappen también estaba a la par y quiere seguir con su racha triunfal. En Mercedes, Antonelli está con la calculadora para ser campeón. ¿Lo logrará ya este finde? Clasificar mejor que Russell ya es un paso para acercarse más.