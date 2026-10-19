Guerra Rusia-Ucrania en directo | Al menos una joven muerta y 8 heridos en Kyiv tras los ataques nocturnos de Rusia

Zelenski ve viable una reunión con los negociadores de EEUU esta semana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que el equipo ucraniano de negociación ha recibido una señal por parte de Estados Unidos indicando su disposición a sentarse en una reunión esta semana, posiblemente el martes o el miércoles. En declaraciones a NBC, Zelenski ha explicado que Washington trasladó su deseo de reunirse, algo que el presidente ucraniano aceptó "de inmediato". "Dije que no había por qué esperar", ha señalado.

Según Zelenski, si los estadounidenses no pueden viajar a Ucrania él está dispuesto a viajar para reunirse con ellos en algún punto de Europa. "Sabemos que el camino hacia la paz es lo más importante para detener la guerra. Cualquier tipo de alto el fuego es fundamental, al igual que los pasos hacia la escalada", ha explicado. A lo largo del lunes, el Gobierno ucraniano tiene previsto abordar esta posible reunión con sus homólogos estadounidenses. "Aquí estamos preparados para la reunión. Creo que el martes o el miércoles tendremos la oportunidad de encontrarnos, de una forma u otra".