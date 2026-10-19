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Guerra Rusia-Ucrania en directo | Al menos una joven muerta y 8 heridos en Kyiv tras los ataques nocturnos de Rusia
Los ataques comenzaron a las 23:00h de la noche del domingo y se repitieron a lo largo de madrugada en tres 'oleadas'. Una mujer de 21 años ha fallecido y otras ocho personas han resultado heridas.
Zelenski ve viable una reunión con los negociadores de EEUU esta semana
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que el equipo ucraniano de negociación ha recibido una señal por parte de Estados Unidos indicando su disposición a sentarse en una reunión esta semana, posiblemente el martes o el miércoles. En declaraciones a NBC, Zelenski ha explicado que Washington trasladó su deseo de reunirse, algo que el presidente ucraniano aceptó "de inmediato". "Dije que no había por qué esperar", ha señalado.
Según Zelenski, si los estadounidenses no pueden viajar a Ucrania él está dispuesto a viajar para reunirse con ellos en algún punto de Europa. "Sabemos que el camino hacia la paz es lo más importante para detener la guerra. Cualquier tipo de alto el fuego es fundamental, al igual que los pasos hacia la escalada", ha explicado. A lo largo del lunes, el Gobierno ucraniano tiene previsto abordar esta posible reunión con sus homólogos estadounidenses. "Aquí estamos preparados para la reunión. Creo que el martes o el miércoles tendremos la oportunidad de encontrarnos, de una forma u otra".
Al menos un muerto y 8 heridos en las tres olas de ataques nocturnos de Rusia contra Kyiv
Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en las tres oleadas de ataques perpetrados por Rusia durante la madrugada del lunes contra la capital ucraniana, Kyiv, según recoge 'Kyiv Independent'. Las explosiones comenzaron sobre las 23:00h de la noche, con nuevos ataques a las 3:00h de la madrugada y a las 7:00h de la mañana, provocando daños en al menos tres distritos de la región.
Una persona falleció en el distrito de Desnianski, donde un edificio no residencial se incendió y resultó dañada una estación de metro. El alcalde, Vitali Klitschko, ha confirmado que la víctima morta es una joven de 21 años.