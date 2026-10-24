Del "Para mí esto es bullying" al "Cruzan la línea y está mal": jóvenes reaccionan ante los 'curis' y Murcia registra la primera denuncia

Los detalles La directora del IES Pintor Antonio López, María Isabel Ramírez, advierte de las posibles consecuencias de estas prácticas: "Puede tener consecuencias penales para los alumnos dependiendo de la edad, lógicamente. Esto es poner en ridículo a una persona que está haciendo su trabajo".

Los 'curis', vídeos en redes sociales que ridiculizan a profesores y alumnos, han emergido como una nueva forma de bullying, provocando denuncias y la activación de protocolos en comunidades como Murcia, La Rioja y Andalucía. Aunque algunos jóvenes encuentran ciertos vídeos graciosos, reconocen que muchos cruzan la línea hacia la humillación. María Isabel Ramírez, directora del IES Pintor Antonio López, advierte sobre las posibles consecuencias penales para los responsables. La percepción cambia cuando uno es la víctima, y varios jóvenes afirman que denunciarían si estos contenidos se usaran para humillar a alguien.

Lo que empieza como una supuesta broma puede terminar en acoso. Los conocidos como 'curis', vídeos difundidos en redes sociales para ridiculizar a profesores y alumnos de colegios e institutos, se han convertido en una nueva forma de bullying que ya ha provocado las primeras denuncias y ha obligado a varias comunidades autónomas a activar protocolos para frenar el fenómeno.

Hace apenas una semana, el término era prácticamente desconocido, pero ahora, las alarmas están encendidas. Murcia registró la primera denuncia y, después, se han sumado La Rioja y Andalucía. La preocupación se centra en unas publicaciones que exponen a sus víctimas a la humillación pública bajo la excusa de que todo forma parte de una broma.

La directora del IES Pintor Antonio López, María Isabel Ramírez, advierte de las posibles consecuencias de estas prácticas: "Puede tener consecuencias penales para los alumnos dependiendo de la edad, lógicamente. Esto es poner en ridículo a una persona que está haciendo su trabajo".

Entre los jóvenes, las opiniones sobre los 'curis' son diversas. Algunos reconocen que determinados vídeos pueden resultar graciosos, pero también admiten que hay contenidos que traspasan los límites. "Algunos sí que es verdad que tienen gracia, pero hay otros que cruzan la línea y otros propios. Ya sabemos que cruzan la línea, que está mal", explica uno de ellos. Otros tienen claro que denunciarían estas publicaciones si se convirtieran en una herramienta para humillar a alguien: "Yo lo denunciaría porque esto para mí es bullying", señala otro joven.

"Si al final el colegio siempre hace lo que puede para no permitir el bullying. Pero siempre están los cuatro graciosillos", apunta otro entrevistado. Además, el hecho de que las cuentas que publican estos contenidos sean anónimas o estén gestionadas por menores no significa que sus responsables queden al margen de posibles consecuencias legales.

La percepción cambia cuando la persona ridiculizada es uno mismo: "Cuando esa hacia ti, claro, cruza unos límites y claro, ahí ya no hace tanta gracia", reconoce uno de los entrevistados. Otro admite que, si estuviera en el lugar de los profesores, le sentaría mal.

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