Gran 'rajada' de Norris contra el asfalto del GP de Estados Unidos: "Tengo que tomarme pastillas"

El piloto de McLaren se queja de los baches que presenta el asfalto de Austin, asegurando que está "bastante mal" hecho que pilotos como Max Verstappen también señala.

El Gran Premio de Estados Unidos vuelve a traer un problema que ya es recurrente en este escenario. El asfalto bacheado de Austin genera muchos movimientos nerviosos en los monoplazas, lo que se traducen en golpeos del piloto al reposacabezas. Tras la sesión de viernes de entrenamientos libres, han llegado las quejas.

Lando Norris se ha quejado abiertamente de este problema estructural que tiene el trazado tejano. A tal punto llega su malestar que confiesa que llega a ser perjudicial para su integridad física: "Está bastante mal. Hay muchos tramos en los que tengo que tomarme pastillas para el dolor de cabeza antes de salir".

"Simplemente porque hay muchos baches y te golpeas la cabeza con bastante fuerza contra los reposacabezas a causa de ellos", ha criticado el vigente campeón del mundo de Fórmula 1 en declaraciones realizadas a 'Motorsport'. Además, el papaya señala que la organización no toma medidas por no ser un circuito nuevo.

"Si construyes un circuito nuevo ahora, las normas de construcción y las tolerancias que hay que respetar son bastante estrictas. Desde luego, Austin no se ajusta ni de lejos a lo que son esas normas ahora, por así decirlo. Pero es un circuito antiguo", ha razonado.

Max Verstappen también se ha mostrado mordaz con este problema y el inglés le da la razón a la vez que se rinde ante la situación: "No hay mucho que podamos hacer; quiero decir, nos quejamos de ello, es algo que hemos planteado muchas veces. Hay un límite sobre lo que podemos quejarnos, pero él, sin duda, tiene razón".

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