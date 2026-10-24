"No se venden": miles de personas inundan Madrid y claman por el futuro de las pensiones en una multitudinaria manifestación

Vista de la manifestación convocada por Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE) en defensa de las pensiones públicas en Madrid este sábado.

El contexto La convocatoria coincide con la entrada de las pensiones en el debate político previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que las declaraciones de dirigentes del PP y Vox sobre la viabilidad futura del sistema hayan reabierto la controversia sobre su sostenibilidad y el papel de la previsión privada.

Miles de personas, convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), se manifestaron en Madrid para exigir una subida del 6% en las pensiones para 2027. La marcha, que recorrió el centro de la ciudad, contó con el apoyo de diversos movimientos sociales y sindicatos, en un contexto donde el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se intensifica antes de las elecciones generales. Frente Amplio, presente en la manifestación, propuso medidas como la jubilación a los 65 años y que ninguna pensión sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional, financiadas mediante impuestos a grandes empresas y fortunas.

Miles de personas, 40.000 según la organización, han salido a las calles madrileñas para manifestarse por las pensiones al grito de "No se venden". La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), junto a otros movimientos de pensionistas, convocó este sábado una manifestación en Madrid, en la que se ha pedido una subida del 6% para 2027.

La marcha ha comenzado a las 12:00 horas en la calle de Atocha y ha recorrido el centro hasta la calle de Alcalá: "La lucha por las pensiones y los derechos públicos de hoy es la garantía de los derechos de mañana", subraya COESPE, que destacó este viernes en una nota las "numerosas adhesiones" a la marcha de movimientos sociales, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, sindicatos, entidades culturales, organizaciones juveniles y grupos ciudadanos de toda España.

La convocatoria coincide con la entrada de las pensiones en el debate político previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que las declaraciones de dirigentes del PP y Vox sobre la viabilidad futura del sistema hayan reabierto la controversia sobre su sostenibilidad y el papel de la previsión privada. En este contexto, COESPE hacía un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la jornada y contribuya a convertir el 24-O en "una demostración masiva de apoyo a las pensiones públicas, los servicios públicos, los derechos sociales y la solidaridad entre generaciones".

"Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden", sostienen. Entre las reivindicaciones del colectivo, que interpela al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar para que cumpla sus compromisos, figuran igualar la pensión mínima al salario mínimo neto, revalorizar las prestaciones conforme al IPC real y restablecer la paga compensatoria por la pérdida de poder adquisitivo al final de cada año.

También reclama que, antes de que termine la legislatura, se deroguen los coeficientes reductores de la jubilación anticipada para quienes hayan cotizado 40 años o más y se presente la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social prevista en la ley y aún pendiente. COESPE denuncia además los "continuos e intolerables intentos de privatización total o parcial" del sistema público de pensiones. En este sentido, rechaza la implantación y el fomento de los planes de pensiones de empleo (PPE) y los fondos privados corporativos, que considera "instrumentos diseñados para desviar el dinero de la caja común de la Seguridad Social hacia el beneficio de la banca y las aseguradoras".

Frente Amplio plantea jubilarse con 65 años

La coalición de izquierdas Frente Amplio ha planteado este sábado recuperar de manera "efectiva" la edad de jubilación a los 65 años y que ninguna pensión baje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 1.221 euros al mes. Son dos propuestas que Frente Amplio ha planteado durante su asistencia a la manifestación en defensa de las pensiones públicas, en la que han acusado a PP y Vox de querer "recortar pensiones".

"Si estamos subiendo el SMI porque el coste vida no para de aumentar y los salarios tienen que seguir aumentado, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI", ha declarado a los medios la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, número uno en la lista por Barcelona. Colau ha planteado también "que se fije de manera clara y contundente" que la jubilación sea como máximo a los 65 años porque, según ha advertido, en los últimos años se ha alargado la edad real y efectiva de jubilación más allá de esta cifra.

Por su parte, el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Emilio Delgado (Más Madrid), presente también en la manifestación, ha defendido estas dos medidas y ha dicho que sistema público de pensiones no solo es "sostenible", sino que es "mejorable". En una nota de prensa, Frente Amplio ha señalado que en la actualidad 4,6 millones de pensionistas cobran menos que el SMI (1.221 euros) y 2 millones cobran menos de 900 euros al mes, mientras que 2 de cada 3 mujeres pensionistas no llegan a 1.000 euros.

Por ello, asegura que su propuesta para que ninguna pensión baje del salario mínimo es una medida de igualdad entre hombres y mujeres. Con la medida para recuperar la jubilación a los 65 años Frente Amplio pretende "corregir el retraso de la edad de retiro" porque, según advierte, la edad media real de jubilación ha pasado de algo menos de 64 años en 2012 a más de 65,4 en 2026. La coalición de izquierdas (impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) señala que las medidas que propone cuestan unos 10.000 millones al año cada una y "se financiarán haciendo que las grandes empresas y fortunas paguen lo que les corresponde".

En concreto, Frente Amplio explica que la pensión mínima garantizada se financiará con una tributación mínima efectiva para las grandes empresas y con un impuesto del 2% a los patrimonios de más de un millón de euros. Y la jubilación a los 65 se pagará eliminando progresivamente el tope máximo de cotización, lo que aportaría entre 7.000 y 8.500 millones, y reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional con una aportación de las empresas más automatizadas, de entre 3.000 y 4.000 millones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.