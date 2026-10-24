¿Regresaría Alonso a la IndyCar en 2027? Atención a las declaraciones de Alex Palou sobre Fernando

El pentacampeón de la Indy desea que el de Aston Martin vuelva a participar en la competición estadounidense como "invitado" para la carrera en Barcelona.

La IndyCar anunció su desembarco a tierras europeas por primera vez desde 2013 y el destino elegido no podía ser el mejor posible. El circuito de Montmeló acogerá una cita del calendario a partir de 2027 y su relación se prorrogará, al menos, una década.

El certamen que tiene su base en Estados Unidos tiene como gran dominador a Álex Palou. El catalán ostenta cinco títulos de IndyCar y está luchando por el sexto. A partir del año que viene tendrá su carrera en casa y sueña con la ilusión de competir contra un rostro ya conocido para el aficionado a esta categoría.

Tal y como recoge 'Racer.com', la organización sondea la posibilidad de introducir a un piloto especial invitado para la histórica cita en Barcelona. El pasado de Fernando Alonso en la Indy alimenta la posibilidad de volverle a ver en esa tesitura y Palou habla sin tapujos sobre ello.

"Nominaría a Fernando Alonso, sin duda. Sería ideal y está disponible ese fin de semana", dice el multicampeón barcelonés. La fecha elegida para este acontecimiento histórico para el Circuit sería el fin de semana del 17 al 18 de julio, unas fechas que no le coincidiría al bicampeón con ningún GP de Fórmula 1.

El piloto de Aston Martin ya comentó positivamente sobre la llegada de la IndyCar, además de insistió en el enorme peso que tiene el trazado de la Ciudad Condal en el automovilismo español. La última participación del asturiano en esta disciplina fue en 2020. ¿Habrá regreso siete años después?

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