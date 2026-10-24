Soprendente confesión de Federer sobre ser entrenador: "Disfruto de mi tiempo, pero..."

El helvético asegura estar muy centrado en sus proyectos pero no descarta convertirse en técnico algún día. Sería, sin duda, un auténtico bombazo en el mundo del tenis.

Roger Federer lleva años descansando tras completar una de las mejores trayectorias que han visto el mundo del tenis y el mundo del deporte. Al suizo se le puede ver de manera habitual viendo los grandes partidos de los circuito del torneo.

Sin ir más lejos, Roger fue el invitado de lujo en el Davidovich-Jódar de hace menos de una semana. Sin embargo, al verlo en las pistas, hay muchos que se hacen la misma pregunta ¿Se plantea Federer convertirse en entrenador?

El suizo es muy claro al respecto en lo que se refiere al presente pero no descarta tomar esa salida en un futuro: "Entrenar ahora mismo no, simplemente porque estoy demasiado ocupado y los niños necesitan toda mi atención. Además, tengo demasiados proyectos. Disfruto mucho de mi tiempo y de mi vida con mi esposa, así que no quiero cambiar eso por ahora, pero nunca digas nunca".

Aún así, Roger reconoce que podría hacer algo parecido a entrenador: "Supongo que, con la Laver Cup en el horizonte, el rol de capitán es algo que definitivamente podría considerar...Stefan Edberg nunca pensó que iba a ser entrenador, y de repente se vio inmerso en mi mundo durante dos años. Lo pasamos de maravilla".

"Pero después de un año me dijo: ‘Roger, todavía me queda un año más’. Así que creo que si vuelves al circuito y quieres tener un impacto en un jugador, creo que probablemente necesitas dedicarle al menos 20 o 25 semanas. De repente, tienes que estar preparado por si acaso, ya sabes, los Grand Slams o algunos torneos no salen como esperabas, así que quieres ayudar al jugador de la mejor manera posible. Así que siento que un ‘quizá’ bastante grande, seamos honestos", concluye Federer en declaraciones para 'TennisTV'.

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