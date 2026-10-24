Ni con promesas ni con dinero, Trump lo tiene difícil en las 'midterms': "Casi cada encuesta da a los demócratas 4 o 5 plazas en el Senado"

¿Por qué es importante? El líder estadounidense ha llegado a ofrecer 5.000 dólares por cada y hasta 30.000 por cada denuncia válida de fraude electoral. "Hemos llegado a un nivel que millones de personas no creen en las elecciones y es por culpa de Trump", dice un experto.

Donald Trump busca ganar las elecciones de medio mandato ofreciendo incentivos económicos a los votantes, prometiendo 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso y el Senado. Sin embargo, las encuestas favorecen a los demócratas, quienes podrían obtener suficientes escaños para controlar ambas cámaras. La situación es tan crítica que algunos republicanos han evitado asociarse con Trump en sus campañas. Además, Trump ha prometido inversiones millonarias en sectores como salud y defensa, aunque su viabilidad es cuestionada. En un último intento, ofrece 30.000 dólares por denuncias de fraude electoral, lo cual es visto como un ataque a la democracia y refleja su desesperación. Expertos advierten que el daño a la confianza en el sistema electoral podría perdurar años.

Donald Trump quiere ganar las 'midterms' y no le importa cómo. El republicano prometía el pasado 10 de spetiembre 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso y el Senado tras las 'midterms' (elecciones medio tiempo) el próximo tres de noviembre. Pero ni con esos las cuentas son tan claras.

"Casi seguro que los republicanos van a perder las dos cámaras porque la cosa está fatal. Las elecciones de medio mandato están a la vuelta de la esquina y casi cada encuesta da a los demócratas 4 o 5 plazas en el Senado, lo suficiente para tener el control de las dos cámaras", sentencia Adam Dubin, profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad Pontifica de Comillas.

Hasta tal punto llega la caída de Trump que incluso ha compañeros de partido, republicanos, que no quieren al presidente estadounidense en sus campañas porque pierden votos. Hasta Texas, uno de los estados decisivos en estos comicios de medio mandato, está en peligro. "El tema de Texas tiene una singularidad especial porque Texas es casi, casi el partido republicano por excelencia. De ahí sale Ted Cruz, por ejemplo", señala José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá.

De ahí que el líder estadounidense haya decidido poner el pie en el acelerador. En seis semanas el total de cheques prometidos por Trump ronda los 1,6 billones de dólares. También promete invertir ocho millones en ayudas para la salud, Defensa o la gasolina, ya en máximos históricos por su propia guerra, la de Irán. Y todas ellas muy complicadas de sacar adelante. "Quienes las aprueban son las cámaras, no es él el que puede aprobarlo. Es irrealizable", espeta Gurpegui.

"Dudamos de las elecciones"

"La gasolina sigue subiendo... acaba de salir que la inflación es peor que nunca...", enumera Dubin. Pero esto no es lo peor. En la última de sus promesas Trump invita a denunciar el fraude electoral. Él obsesionado con su derrota de 2020, la que llevó al asalto al Capitolio. El republicano regalará 30.000 dólares por denuncia válida. La desesperación es evidente.

Un ofrecimiento que para los expertos es otro duro golpe a la democracia americana. "Hemos llegado a un nivel que dudamos de las elecciones, que millones de personas no creen en las elecciones y es por culpa de Trump", sentencia Dubin. Y aunque Trump deje la Casa Blanca pasarán años antes de volver a recuperar esa confianza.

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