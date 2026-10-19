GP de Estados Unidos de la F1: horario y dónde ver en TV la clasificación y la carrera

"Max me dijo que me centrara": el consejo de Verstappen a Antonelli en medio del mundial de F1

La Fórmula 1 se muda a Austin para arrancar otro triplete en el que Kimi Antonelli puede cerrar su primer mundial.

Estados Unidos, México y Brasil. Ese es el triplete que se viene en la Fórmula 1 y en el que Kimi Antonelli puede cerrar su primer mundial. Este fin de semana en Austin, en el Circuito de las Américas, llega la primera cita.

Aunque el de Mercedes es el gran protagonista, quien llega con dos victorias consecutivas es Max Verstappen. Tanto en el GP de Bahréin como en Singapur.

No tienen buenas noticias ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz. Siguen sufriendo con sus coches. Se quedaron sin puntos en Singapur. Una semana más. Y será muy difícil para ellos con el Aston Martin y con el Williams respectivamente.

Los entrenamientos arrancarán el viernes a partir de las 19.30 horas (horario peninsular español). Los segundos libres, a partir de las 23.00.

La clasificación se celebrará el sábado a partir de las 23.00 horas y la carrera el domingo a partir de las 21.00.

El GP de Estados Unidos que se disputará en el Circuito de Las Américas podrá verse en televisión a través de 'DAZN'. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de todo el fin de semana en la web de laSexta.

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