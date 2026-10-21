Calendario laboral de 2027 en España: festivos nacionales, fiestas autonómicas y puentes

El 13 de octubre, el calendario laboral de España quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para 2027 se prevén nueve festivos comunes, que afectan a todo el territorio, a los que se suman sus autonómicos.

Al año todavía le quedan unos meses y por lo tanto, unos festivos, pero el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el calendario laboral de 2027, la relación de días festivos comunes a toda España y los días de fiesta autonómicos. Para el nuevo año, España comparte nueve festivos comunes, a los que se suman tres elegidos por las comunidades autónomas que afectan únicamente a sus territorios. A estos, además, se sumarán los festivos locales, que elige cada ayuntamiento, y que elevan el total de días de fiesta para cada español a 14.

Como ocurre todos los años, 2027 empieza ya en día de fiesta: el 1 de enero es el primero de los festivos comunes, que disfruta toda España, el día de Año Nuevo, que coincide en viernes y que 'alarga' el primer fin de semana de enero. No hay que esperar mucho para el siguiente, ya que el 6 de enero, día de Reyes, también es fiesta para todos en el territorio nacional.

Para el siguiente festivo nacional habrá que esperar a marzo, cuando tiene lugar la Semana Santa: el Viernes Santo (26 de marzo) es el único día de esta celebración en el que coinciden los calendarios de todas las comunidades y ciudades autónomas de España, aunque pueda parecer que el Jueves Santo también. Pero lo cierto es que el Jueves Santo es un festivo autonómico, aunque la gran mayoría de las regiones lo eligen como día no laborable en su calendario, concretamente todas menos Cataluña y Comunidad Valenciana que, por contra, disfrutan del Lunes de Pascua. Los nueve festivos comunes de España en 2027 son:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (día de Reyes)

26 de marzo (Viernes Santo)

1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

1 de noviembre (día de Todos los Santos)

6 de diciembre (día de la Constitución Española)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Todos los festivos nacionales son de carácter retribuido y no recuperable: esto quiere decir que los trabajadores que tengan este festivo dentro de su jornada laboral cobran el día aunque no lo trabajen y, además, son obligatorios y no se pueden modificar o sustituir. A diferencia de los recuperables, los trabajadores tienen derecho a descansar sin que se le descuente ese día del salario y sin necesidad de recuperarlo más adelante. Sin embargo, estos se pueden dividir entre los no sustituibles y los sustituibles: estos últimos, son fiestas nacionales cuya celebración efectiva pueden cambiar las comunidades autónomas. En 2027, se consideran festivos no sustituibles los días 1 de enero, 26 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo, 12 de octubre, 6, 8 y 25 de diciembre.

Festivos autonómicos en sus calendarios

Las primeras comunidades autónomas en celebrar sus festivos son Andalucía y Baleares, que comparten el 1 de marzo como día no laborable en sus calendarios: el primero, por traslado al lunes del Día de Andalucía (28 de febrero); el segundo, en homenaje al Día de les Illes Balears, conmemorando la fecha en la que entró en vigor su Estatuto de autonomía.

Le sigue Melilla, con la fiesta de Eid Fitr (10 de marzo), la fiesta de ruptura del Ayuno que marca el final del Ramadán, y Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana nueve días después, gracias a la festividad de San José, que es, además, el día del Padre. También en marzo, llegan las fiestas de Semana Santa, que se extiende de jueves a lunes, en función de la región, aunque todas coinciden el Viernes Santo.

En abril, sólo dos comunidades celebran fiesta autonómica, Aragón y Castilla y León, con las fiestas de San Jorge y el Día de Castilla y León, mientras que en mayo lo hacen cuatro en tres fechas diferentes: el 17 de mayo Galicia celebra el Día das Letras Galegas y Ceuta y Melilla celebran la fiesta del Sacrificio. Los días 27 y 31 de mayo, Castilla-La Mancha tiene dos fiestas, el Corpus Christi y el día de la comunidad autónoma, que caen en jueves y lunes, por lo que pidiendo un viernes de libranza los castellanos y manchegos pueden hacerse un 'puentazo' de cinco días.

En junio, Murcia y La Rioja marcan su día de fiesta el 9 de junio, mientras en Cataluña celebran Sant Joan el 24, mientras Cantabria suma a su calendario el Día de las Instituciones de Cantabria, que tiene lugar el 28 de julio. En 2027, el 15 de agosto cae en domingo, por lo que algunas regiones han optado por trasladarlo al lunes 16 —concretamente Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Madrid—. Extremadura va por libre en este caso y ha preferido trasladar este festivo al 11 de octubre, víspera de otra fiesta nacional, lo que permite otro gran puente, de cuatro días.

En el último trimestre del año, Asturias y Extremadura comparten festivo el 8 de septiembre, mientras Cantabria celebra La Bien Aparecida el 15 del mismo mes. En Euskadi, tienen en su calendario laboral el día del aniversario del primer Gobierno formado en Euskadi, que coincide con el 7 de octubre, mientras en la Comunidad Valenciana celebran el tradicional 'Nou d'octubre' (9 de octubre).

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