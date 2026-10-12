La tremenda confesión de Verstappen sobre su retirada: "Nunca había sentido algo así"

El neerlandés recuerda lo duro que fue para él estar cerca de abandonar la Fórmula 1. No hay que olvidar que hace pocos meses se planteó de manera muy seria que dijera adiós al 'Gran Circo'.

Max Verstappen es una de las grandes figuras de la historia de la Fórmula 1. El tetracampeón ha sido dueño y señor de la competición en los últimos años conquistando cuatro de los últimos cinco mundiales. El único que ha perdido fue el de 2025.

Max llegó al últimos gran premio de la pasada campaña con opciones de ser campeón tras una remontada memorable. Al final, la potencia de los McLaren se terminó imponiendo ante una hazaña que, de haberse culminado, hubiera sido una de las más grandes de la historia de la Fórmula 1.

Todo cambió muy rápido para Max. De ser el piloto más dominante de la parrilla a ni disfrutar pilotando. Esa fue la confesión que varias veces hizo pública Verstappen después del nuevo reglamento que se instauró para las próximas cuatro temporadas.

De hecho, la noticia conmocionó al campeonato. Salió a la luz a los pocos grandes premios que Max se planteaba su retirada. Medio año después, el neerlandés ha confesado cómo se sintió: "La verdad es que lo he pasado muy mal. Sobre todo en los primeros fines de semana de esta temporada. Nunca antes había tenido una sensación así".

"Por supuesto, el mundo del deporte ha prestado un poco de atención. Se avecinan cambios en los próximos años, con un papel algo más importante para el motor de combustión. Además, en Red Bull me lo paso muy bien. Me encanta la gente con la que trabajo y cómo funcionamos como equipo", ha confesado Max en unas declaraciones al periodista neerlandés Erik Van Haren.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido