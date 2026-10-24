Cambio de hora: ¿duándo es? ¿Dormimos una hora más o menos? ¿Es el último? Todas las claves sobre el horario de invierno

¿Por qué es importante? El cambio horario lleva años generando controversia. En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de acabar con esta práctica. Según los expertos, puede alterar la salud y la productividad.

Este domingo 25 de octubre, a las 3:00 horas, los relojes se retrasarán a las 2:00 horas, permitiendo dormir una hora más. Aunque el cambio al horario de invierno ha sido cuestionado, la Comisión Europea lo renovó hasta 2031, por lo que continuará al menos cinco años más. Con el nuevo horario, amanecerá y anochecerá más temprano hasta el 28 de marzo de 2027. Desde el equinoccio de otoño, los días se acortan, alcanzando su mínima duración en el solsticio de invierno. Expertos advierten sobre posibles efectos en la salud y productividad, recomendando ajustar horarios de sueño y comidas.

El cambio de hora tendrá lugar a las 3:00 horas de este domingo 25 de octubre, cuando los relojes se retrasarán a las 2:00 horas, por lo que dormiremos una hora más.

El cambio al horario de invierno lleva siendo cuestionado desde hace años. Sin embargo, la Comisión Europea lo renovó de forma automática en marzo hasta el 2031, por lo que, al menos tendremos que seguir retrasando los relojes durante cinco años más.

A partir de este domingo, la población percibirá que amanecerá y anochecerá más temprano con el nuevo horario, que estará vigente hasta el 28 de marzo de 2027.

Desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, la duración de los días va en descenso y llegará a su mínimo durante el solsticio de invierno del próximo 21 de diciembre. Esa jornada tendrá nueve horas y siete minutos de luz en Girona, nueve horas y 17 minutos en Madrid, hasta nueve horas 36 minutos en Huelva o 10 horas y 20 minutos en Santa Cruz de Tenerife.

Un cambio controvertido

En 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de acabar con esta práctica, que originalmente buscaba ahorrar energía al acercar las horas de actividad laboral a las de luz solar. Pese a la controversia sobre si Europa debería seguir con el cambio de hora, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo una comunicación que fijaba las fechas de inicio del horario de verano y de invierno para los próximos cinco años.

Según los expertos, el cambio de hora puede alterar la salud y la productividad laboral por la fatiga y la falta de concentración, por lo que recomiendan ajustar los horarios de sueño y comidas unos días antes, sobre todo, en grupos sensibles como niños y ancianos.Se desaconseja, en cambio, el uso de ansiolíticos.

En la madrugada de este domingo, todos los dispositivos con conexión a Internet se sincronizarán de forma automática con el nuevo horario, mientras que los relojes de pared o de pulsera convencionales, los que llevan los electrodomésticos y los de coches sin conexión tendrán que atrasarse a mano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.