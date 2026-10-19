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Guerra en Irán en directo | Lavrov visita hoy Irán para abordar el conflicto y los "pasos de Rusia" para reducir las tensiones
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, se encuentran estancadas desde hace semanas, sin avances prácticos de cara a un acuerdo de paz.
🔴Lavrov visita hoy Irán para abordar el conflicto en Oriente Próximo
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará hoy una visita oficial a Irán para abordar el conflicto abierto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
La portavoz de la cartera, Maria Zajarova, ha indicado en rueda de prensa que Lavrov "mantendrá conversaciones" con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en el marco de su "visita de trabajo a Teherán", según la agencia rusa de noticias TASS.
"Está prevista una discusión detallada sobre los asuntos internacionales y regionales, con el foco puesto en la situación en torno a Irán y los pasos que está dando Rusia para reducir las tensiones", ha explicado.
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, se encuentran estancadas desde hace semanas, sin avances prácticos de cara a un acuerdo de paz. Mientras, el alto el fuego pactado en abril ha estado marcado por varios intercambios de ataques desde entonces, sin que haya vuelto a estallar un conflicto a gran escala.
Irán informa de una nueva explosión en un petrolero incendiados tras el impacto con una mina en Ormuz
Las autoridades iraníes han informado este domingo de un nuevo impacto de un petrolero contra una mina cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán.
"No prestó atención a la normativa del estrecho de Ormuz e intentó cruzar por la ruta sur, que no está autorizada, lo que ha provocado este accidente", ha informado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.
El buque había apagado todos sus sistemas de posicionamiento y navegación desde el inicio de su viaje, según el organismo iraní. "Si los buques que transitan por el estrecho del Ormuz y el golfo Pérsico apagan sus sistemas de navegación e identificación tendrán una respuesta severa y decidida", ha advertido.