Polémica en la familia Markle: Meghan, "profundamente angustiada" por las acusaciones de posesión de pornografía infantil contra su padre

¿Qué ha pasado? Las autoridades de Filipinas están investigando a Thomas Markle tras ser denunciado por su propio hijo, hermanastro de la duquesa de Sussex. "Espero que se haga plena justicia", dice la esposa de Harry.

El escándalo rodea a la familia Markle tras las acusaciones contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle, por posesión de pornografía infantil. Meghan expresó su profunda angustia en un comunicado, revelando que conocía acusaciones similares desde 2018 y que por ello no permitía el contacto de su padre con sus hijos. Las autoridades de Filipinas investigan el caso después de que el hermanastro de Meghan presentara pruebas a la policía. Meghan calificó las acusaciones como "repugnantes" y espera que se haga justicia. Además, la policía británica y el FBI están al tanto de las acusaciones y colaboran en la investigación.

El escándalo se cierne sobre la familia Markle. Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra, se mostraba este viernes "profundamente angustiada" por las acusaciones de posesión de pornografía infantil contra su padre. Así lo relataba en un comunicado lanzado después de que se diera a conocer que las autoridades de Filipinas están investigando a Thomas Markle tras ser denunciado por su propio hijo, hermanastro de la duquesa de Sussex.

"Nuestro grupo de trabajo contra la trata de personas y contra el abuso y la explotación sexual de menores en línea (OSAEC, por sus siglas en inglés) en Cebú está investigando actualmente el asunto", declaraba a Reuters Nicholas Ty, subsecretario de Justicia de Filipinas.

El suceso viene de lejos, aunque ha sido ahora cuando el hermanastro de Meghan, también llamado Thomas, ha denunciado a su propio padre. Según las primeras informaciones, habría entregado pruebas a la Policía que confirman los delitos por los que se investigan, entre ellos un ordenador portátil.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados", señalaba este viernes Meghan en su comunicado. En la misma, especifica que ya conocía acusaciones del mismo tipo desde el año 2018 y que no permitía que su padre tuviera contacto con sus hijos por ello.

Además, la duquesa de Sussex no ha dudado en calificar las acusaciones como "más repugnantes de lo que uno podría imaginar" y ha hecho hincapié en que su "más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

Acusaciones "inquietantes y perturbadoras"

Según las autoridades filipinas, el padre de Meghan, que había residido durante un tiempo en Cebú (Filipinas), se encuentra ahora de vuelta en Estados Unidos. Meghan además ha confirmado que le mostraron una carta enviada a la policía británica en 2018 que contenía acusaciones "inquietantes y perturbadoras" sobre su padre y ha agregado que le informaron que dichas acusaciones estaban siendo investigadas.

La Policía británica, por su parte, ha confirmado que está al tanto de "informaciones aparecidas en los medios según las cuales agentes del Mando de Protección de la Familia Real y Especializada de la Policía Metropolitana (Met) habrían participado en la entrega de una carta en 2018". "Estamos llevando a cabo averiguaciones internas para tratar de confirmar este extremo", ha afirmado un portavoz de la Policía Metropolitana.

Por otro lado, según el periódico 'The Sun', el hijo de Thomas Markle se habría puesto en contacto con el FBI en Estados Unidos en relación con estas acusaciones. "El FBI está al tanto y prestará apoyo, según proceda, a las autoridades filipinas", ha indicado la propia agencia en un comunicado. "Asimismo, investigaremos cualquier acusación relacionada con posibles infracciones de la legislación federal estadounidense", han agregado.

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