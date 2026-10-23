Fernando Alonso, sin medias tintas: atención a su opinión sobre la IndyCar en Barcelona

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha ensalzado la capacidad del Circuit de acoger distintas disciplinas de automovilismo.

Este viernes, la IndyCar ha presentado en el Circuit de Barcelona-Catalunya la segunda y definitiva parte de su calendario 2027.

Y, ya es un hecho que la Ciudad Condal será una cita del calendario del campeonato estadounidense, algo inédito en la historia.

Sobre ello le preguntaron a Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al GP de Estados Unidos de F1, y no titubeó al afirmar que "va a salir bien".

Es más, el asturiano ensalzó las características del Circuit: "Obviamente, es un acontecimiento histórico para nuestro país y para Barcelona. Esa es la ventaja de tener un circuito permanente: que tienes la oportunidad de hacer test cualquier día del año, pero también de acoger carreras de vez en cuando".

"La semana pasada se celebró ahí la carrera del WEC, y ahora en Indianápolis se celebra MotoGP. Por eso, cuando comparamos los circuitos urbanos con los circuitos convencionales normales, esa es la mayor ventaja", explicó.

Cabe reseñar que Alonso es embajador del Circuit de Barcelona, de ahí su defensa a ultranza del trazado catalán.

"Por eso Barcelona es crucial para el automovilismo en España. No podemos sobrevivir sin Barcelona. Para las categorías inferiores, para la gente que va a probar sus coches por primera vez... el FRECA, la Fórmula 3, Moto3. Tienes que disponer de un circuito al que puedas acudir. En ese sentido, la IndyCar es otro ejemplo de lo afortunados que somos", ha zanjado.