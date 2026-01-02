Calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1: todas las fechas clave

La competición ha publicado en las últimas horas la planificación con todas las fechas de las carreras para este año. Un año que promete emoción hasta el final gracias a unas novedades que suponen el mayor cambio hasta la fecha.

En pocos días arranca la temporada 2026 de Fórmula 1. Será un año plagado de novedades en el que se estrenará un nuevo reglamento y que promete 24 citas cargadas de emoción. En las próximas semanas los 11 equipos (por primera vez en la historia con la llegada de Cadillac F1) de la parrilla mostrarán sus coches y comenzará la puesta a punto.

A finales de enero, el del 26 al 30 tendrán lugar los primeros test de la competición en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Serán a puerta cerrada al contrario del resto de test, que se celebrarán en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

En marzo será cuando las cosas se pongan serias finalmente. Concretamente el día 8 de marzo, tendrá lugar la primera carrera del mundial. Será el Gran Premio de Australia y a partir de ahí se sucederán las 24 citas del campeonato hasta el 6 de diciembre, donde Abu Dhabi pondrá el punto final a la temporada.

Además, por primera vez desde 2012, España volverá a acoger dos Grandes Premios. Serán el clásico GP de Barcelona-Catalunya en Montmeló, del 12 al 14 de junio. Y la novedad es la inauguración del GP de España en Madrid, entre el 11 y 13 de septiembre, que se celebrará en IFEMA.

Calendario oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1:

6-8 de marzo: Australia - Melbourne

13-15 de marzo: China - Shanghai (Sprint)

27-29 de marzo: Japón - Suzuka

10-12 de abril: Bahréin - Sakhir

17-19 de abril: Arabia Saudí - Jeddah

1-3 de mayo: EE.UU. - Miami (Sprint)

22-24 de mayo: Canadá - Montreal (Sprint)

5-7 de junio: Mónaco - Mónaco

12-14 de junio: España - Barcelona-Catalunya

26-28 de junio: Austria - Spielberg

3-5 de julio: Gran Bretaña - Silverstone (Sprint)

17-19 de julio: Bélgica - Spa-Francorchamps

24-26 julio: Hungría - Budapest

21-23 de agosto: Holanda - Zandvoort (Sprint)

4-6 de septiembre: Italia - Monza

11-13 de septiembre: España - Madrid

24-26 de septiembre: Azerbaiyán - Bakú

9-11 de octubre: Singapur - Singapur (Sprint)

23-25 octubre: EEUU - Austin

30 de octubre - 1 de noviembre: México - Ciudad de México

6-8 de noviembre: Brasil - Sao Paulo

19-21 de noviembre: EEUU - Las Vegas

27-29 de noviembre: Qatar - Lusail

4-6 de diciembre: Abu Dhabi - Yas Marina