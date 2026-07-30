Atención a la teoría de un experto en F1 sobre el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin

David Croft, periodista y experto en el 'Grand Prix', ha desvelado el posible camino del bicampeón del mundo, tanto fuera como dentro de un Aston Martin.

¿Qué le depara el futuro a Fernando Alonso en la Fórmula 1? El bicampeón del mundo se encuentra en su último año de contrato y cuenta con dos opciones sobre la mesa: seguir en Aston Martin o fichar por Alpine. La más probable es la renovación con los británicos debido a las mejoras aplicadas en el coche, aunque todavía no ha descartado nada.

Ante la incógnita que supone el porvenir de Alonso, David Croft, periodista y experto en F1, ha desvelado una posible teoría acerca del plan del piloto español después de afirmar hace unas semanas que "no me muevo, tengo contrato". Dichas palabras generaron muchas dudas en el paddock, pero podrían tener mucho sentido.

"Tiene un contrato de cinco años, de los cuales dos años eran como piloto y tres años como embajador", revela Croft, apuntando a que el asturiano podría concluir su etapa como piloto para tomar otro camino dentro de la escudería inglesa. A su vez, dicha decisión provocaría varios movimientos en la parrilla y desataría la salida de varios pilotos de sus respectivos equipos, como Carlos Sainz, Oscar Piastri u Oliver Bearman. "Sainz, Piastri, Bearman y Albon suenan por si se va. Pero creo que se quedará", añade el experto.

Aunque dicha teoría aún no se ha confirmado, el rendimiento y los resultados del AMR26 a final de temporada determinarán la continuidad como piloto de Alonso en el 'Grand Prix' o su posible punto y final a una longeva carrera.

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