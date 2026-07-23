"No será una coincidencia": Ralf Schumacher vuelve a alertar del fichaje de Verstappen por McLaren

El expiloto alemán ha analizado la reunión producida entre el equipo de Verstappen y los británicos durante el GP de Bélgica, por la cual podría anunciarse su fichaje próximamente.

El futuro de Max Verstappen vuelve a ser tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1. A pesar de que en las últimas semanas se desconocía si el piloto neerlandés ficharía por otro equipo debido a la negativa de Mercedes por hacerse con sus servicios, los rumores y especulaciones sobre su fichaje por McLaren han aumentado.

Todo ello se debe a una reunión captada por los medios presentes en el GP de Bélgica entre Jos Verstappen y Raymond Vermeulen, agente de Max, con directivos de la escudería británica. En concreto, tal y como ha comentado Ralf Schumacher, no se trata de "una coincidencia" y asegura que "se produjeron conversaciones".

"He visto imágenes del mánager de Verstappen (Raymond Vermeulen) y de Jos Verstappen en la zona de hospitalidad de McLaren el fin de semana pasado. Eso no será una coincidencia. Sin duda, allí se produjeron conversaciones", afirmó el hermano de Michael Schumacher en el podcast 'Backstage Boxengasse'.

A su vez, el alemán ha añadido que la reunión entre ambas partes no fue un mero trámite, y es posible que en los próximos días se anuncie un movimiento. "Desde luego, no entraron solo a tomar un café, que supuestamente es mejor en Red Bull, según me han dicho. Así que tengo curiosidad por saber qué sigue pasando allí", señaló Ralf de forma sarcástica.

Por último, Schumacher ha reflexionado acerca de todas las alternativas que se pueden suceder tras cada carrera en la F1. "La Fórmula 1 sigue siendo impredecible. Algo sucede cada fin de semana. Si el coche vuelve a rendir bien de repente y el ambiente se torna más positivo, todo puede cambiar así de pronto", concluyó el expiloto.

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