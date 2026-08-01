Europa está pero a medias: la crisis en Ceuta tensiona las buenas relaciones entre algunos países de la UE

¿Por qué es importante? Tras la decisión de Italia de romper el acuerdo Schengen con España por la crisis en Ceuta, Finlandia, Dinamarca y otros 22 países se han sumado al Gobierno de Meloni para pedir una reunión extraordinaria de ministros del Interior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que "Ceuta es frontera de todos", pero algunos países europeos han ignorado la crisis humanitaria en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas desde Marruecos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, suspendió el acuerdo Schengen con España, afectando a viajeros no comunitarios, para proteger la seguridad nacional. Sánchez criticó el "poco apoyo" de algunos Estados de la UE y pidió una reunión urgente de ministros del Interior. Mientras tanto, el Reino Unido y otros países como Estonia, Portugal y Francia han mostrado su apoyo a España, subrayando la importancia de una respuesta europea conjunta.

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "Ceuta es frontera de todos", pero parece que este mensaje se ha quedado en el olvido para algunos países de Europa. Con la entrada a nada de hasta 60.000 personas en Ceuta desde Marruecos, han sido algunos los Gobiernos que han mirado para otro lado ante la mayor crisis humanitaria en la ciudad autónoma de la historia reciente. Europa está, pero a medias

La primera en echar a correr, Giorgia Meloni. La primera ministra italiana avisaba y este viernes cumplía: suspendía del acuerdo Schengen de libre circulación de la Unión Europea (UE) con España en respuesta a la llegada masiva de migrantes. Poco después del anuncio, además, matizaba que los controles solo afectarán a los viajeros que no pertenezcan a la UE. Todo con efecto inmediato.

"Se trata de una medida extraordinaria, adoptada para salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestra Nación", señalaba en sus redes sociales, donde este sábado también ha hecho público que tanto su país como otros 24, entre ellos Dinamarca y Finlandia, han pedido una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE. Irlanda también la solicitaba antes.

"Las imágenes llegadas desde Ceuta han demostrado una vez más cuán urgente es una respuesta europea a la inmigración clandestina", ha escrito la italiana. "Es una señal importante: la línea que Italia sostiene desde hace tiempo es hoy compartida por un número cada vez mayor de Naciones europeas", ha agregado.

Desde el otro lado, Sánchez no ha dudado en cargar contra estos países que no están dando su apoyo. En una carta al Consejo Europeo, el líder socialista criticaba el "poco apoyo" de algunos Estados de la UE y apuntaba a que su actitud se basa en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos". También pedía una reunión "de urgencia" de los ministros del Interior.

Este viernes ponía el foco en las mafias como motivo de la entrada masiva en Ceuta y señala directamente al fallo del Tribunal Supremo por el que las repatriaciones en frontera de personas que entren por nuestro espacio a nado, por el mar, no tienen encaje por considerar que no existe una frontera física, como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre.

Una "traición"

Pero no todo ha sido acritud. El recién estrenado primer ministro británico, Andy Burnham, señalaba este viernes que lo ocurrido en Ceuta es una cuestión que atañe "por encima de todo" a España, pero que su Gobierno está en contacto "con las autoridades españolas para proporcionar ayuda pero para entender las implicaciones de esta situación". Es decir, alzaba la mano.

Por su parte, el ministro del Interior de Estonia, Igor Taro, criticaba esta sábado como una "traición" a España la posibilidad de excluirla, aún de forma temporal, del acuerdo Schengen, después de que Italia introdujera controles a viajeros. "No, la exclusión de España de Schengen, aún de forma temporal, sería una capitulación, una traición frente a uno de nuestros aliados en la UE y en la OTAN", ha escrito en su cuenta de Instagram.

No han sido los únicos. Portugal o Francia también han mostrado su apoyo al Gobierno español que este sábado ya se encargaba de poner barreras frente al espigón del Tarajal mientras la práctica totalidad de los migrantes habían vuelto a tierras marroquíes.

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