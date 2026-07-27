Williams entona el 'mea culpa' con Sainz: "No le hemos permitido estar en los puntos"

James Vowles, jefe de la escudería británica, entiende que es el propio equipo quien no ha acertado con el desarrollo del coche y exime a sus dos pilotos de cualquier responsabilidad ante la delicada situación.

Carlos Sainz está teniendo un 2026 para olvidar. El Williams, que ya comenzó la pretemporada algo torcida por estar fuera de plazos, no ha dado ni mucho menos el rendimiento esperado y, entrados en el parón, la escudería y el piloto parecen haber tocado fondo.

Hungría fue una muestra más de que el monoplaza británico es incapaz de ser consistente y mantener un ritmo medianamente competitivo. Algo que en momento puntuales Carlos había podido exprimir con algo de fortuna y un gran nivel de pilotaje.

Sin embargo, la situación parece haber llegado al límite. Todo hasta el punto en el que James Vowles, jefe de Williams, ha reconocido que la culpa es totalmente del equipo. Ni Sainz, ni Albon tienen responsabilidad.

Es más, Vowles confiesa que han sido ellos mismos quien les han impedido conseguir buenos resultados: "Ha sido una primera mitad de año increíblemente difícil. En primer lugar, un agradecimiento a todo el equipo que ha trabajado incansablemente para salir adelante tras un comienzo complicado".

"(Los pilotos) han estado a nuestro lado en todo momento y se han mantenido firmes a pesar de las dificultades que les hemos puesto en pista. Son dos pilotos increíbles. Merecen luchar por los puntos, como mínimo, cada fin de semana, y no se lo hemos permitido", concluye Vowles en un vídeo subido por Williams.

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