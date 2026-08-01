El análisis de un mito de MotoGP sobre la pelea por el Mundial: "El rival de Martín es Márquez"

Aleix Espargaró, piloto probador de Honda, da su punto de vista sobre lo que podría pasar en este decisivo final de temporada. Hasta cuatro pilotos son grandes candidatos al título.

MotoGP descansa antes de entrar en su fase decisiva este 2026. Jorge Martín y Marc Márquez se postulan como los grandes favoritos para alzarse con el título este año aunque hay ciertos pilotos que no hay que dejar de tener en cuenta.

Ai Ogura es el gran 'tapado'. El japonés está firmando una temporada muy regular y, aunque no ha ganado muchas carreras, es segundo en la clasificación del Mundial muy próximo de Jorge Martín.

Márquez sigue de cerca a Ogura y a Martín siendo, antes del parón, el piloto más en forma. No hay que olvidar que hace poco más de dos meses, Marc estaba a 100 puntos del liderato y acababa de salir de una doble operación.

Marco Bezzecchi es también un nombre a tener en cuenta aunque su fractura de clavícula podría complicarle poder ir al límite a la hora de pelear por el Mundial. Está por ver si el italiano podrá volver a estar al 100%.

Aleix Espargaró, icono de MotoGP y piloto probador de Honda, analiza, según recoge 'As'. la lucha por el título: "A pesar del mal GP de Holanda sigue muy de cerca del liderato y para mí, el gran rival de Jorge para el Mundial sigue siendo Marc. Si tuviera que añadir un tercer nombre, sería Ogura. Creo que son ellos los que realmente pueden pelear por el campeonato".

El catalán también ha dejado un serio aviso sobre Pedro Acosta: "Para mí es uno de los tres pilotos con más talento de la parrilla. Este año lo tiene muy difícil, pero el año que viene será uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial".

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