Alta tensión en Oriente Medio: las embajadas de EEUU piden huir a sus ciudadanos ante una posible "escalada imprevista"

¿Por qué es importante? Las conversaciones continúan, pero Trump aseguraba que está perdiendo "la fe en ellos (el régimen ayatolá) porque mienten y tergiversan la verdad" y ha barajado la posibilidad de una nueva ofensiva.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no muestran avances significativos, y la posibilidad de una escalada del conflicto se vislumbra. Donald Trump expresó su desconfianza hacia Irán, amenazando con represalias, aunque luego afirmó que las conversaciones continúan. Según la CBS, Estados Unidos e Israel podrían estar planificando bombardeos sobre la infraestructura energética iraní. Las embajadas estadounidenses en Oriente Medio han recomendado a sus ciudadanos considerar abandonar la región debido a la creciente tensión. Simultáneamente, los rebeldes hutíes en Yemen han desviado petroleros saudíes en el estrecho de Bab el Mandeb, intensificando el bloqueo naval contra Arabia Saudí.

El avance de las negociaciones de Estados Unidos con Irán es prácticamente inexistente. Las conversaciones continúan, pero los entendimientos brillan por su ausencia hasta el punto de que la sombra de una nueva escalada del conflicto parece asomarse ante la recomendación de las embajadas estadounidenses en Oriente Medio a sus ciudadanos de abandonar la zona.

"Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan la verdad; los vamos a golpear. Los vamos a golpear muy fuerte. Y en algún momento van a decir: 'Ya no podemos más'", aseguraba este viernes Donald Trump sobre la situación con el régimen ayatolá.

Pero, acto seguido y en una demostración del más puro presidente de los Estados Unidos, el republicano se desdice asegurando que las conversaciones continúan: "Gente muy buena, tenemos a la mejor gente. Pero llegarán a un acuerdo".

Mientras tanto, según la CBS, Estados Unidos e Israel están planeando una nueva campaña de bombardeos contra la infraestructura energética de Irán que podría producirse este fin de semana. Quizás por ello, las embajadas de Estados Unidos han aconsejado este sábado a sus ciudadanos que extremen las precauciones y barajen seriamente la posibilidad de abandonar la región.

Concretamente, la embajada de EEUU en Israel ha invitado a sus ciudadanos a considerar "la posibilidad de marcharse" en caso de una "escala inesperada" en la región a causa del enfrentamiento abierto con Irán. "Debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista", comienza el mensaje difundido por la embajada en su canal oficial de X.

El texto señala que los norteamericanos que ya están en Oriente Medio "deben extremar las precauciones y la vigilancia", estar preparados para cancelaciones de vuelos y cierres periódicos del espacio aéreo; además de estar preparados a irse en caso de una escalada de la situación.

Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado que sus fuerzas han desviado hasta ocho petroleros saudíes que trataban de cruzar el estrecho de Bab el Mandeb en el marco de su bloqueo naval impuesto a Arabia Saudí en el Mar Rojo.

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