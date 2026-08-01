La llamativa reflexión de Norris sobre su relación con Piastri: "Me ha exigido demasiado"

El británico repasa cómo se ha llevado con cada uno de sus compañero de equipo y resalta la importancia que ha tenido Oscar en su carrera.

Lando Norris está teniendo una temporada difícil. El vigente campeón del mundo de Fórmula 1 se coronó el pasado Mundial pero el McLaren este 2026 no está pudiendo con los Ferrari ni con los Mercedes, muy superiores este primer tramo de año.

Aún así, el pasado GP de Hungría, Lando pudo darse una alegría y conseguir su primera victoria de la temporada dejando además muy buenas sensaciones sobre la pista. Un triunfo al que también pudo haber optado Oscar Piastri, su compañero de equipo, aunque el australiano se topó con unas peores condiciones de carrera.

Norris echa la vista atrás y recuerda a todos los compañeros de equipo que ha tenido. Se acuerda, como no, de Carlos Sainz, íntimo amigo, y del propio Piastri: "De Carlos en mis primeros años, de Daniel en los siguientes y ahora de Oscar: de estos chicos es de quienes más he aprendido, y además he disfrutado mucho pasando tiempo con todos ellos porque son personas increíbles".

"Estar con Carlos, estar con Daniel… Disfruté muchísimo de esos años y, luego, también obviamente de los últimos tres con Oscar. Él me ha exigido muchísimo, demasiado para mi gusto", añade Norris en declaraciones para 'Motorsport'.

Lando desvela también una clave importante. Es bueno tener un compañero de que exija: "Pero eso es lo que necesitas en la F1; es lo que quieres. Me ha convertido en un piloto mucho mejor, sobre todo el año pasado. La rivalidad es la clave para convertirse, al mismo tiempo, en una mejor persona".

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