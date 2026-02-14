La dura respuesta de Leclerc a Norris y al resto de pilotos de F1: "No me creo nada de lo que dicen"

El piloto de Ferrari no ha tardado en dar contestación a las palabras del campeón del mundo después de que este señalara a Ferrari como una de las escuderías más rápidas.

Se viven días de incertidumbre en Baréin. A pocas semanas del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, se comienzan a avistar las primeras sensaciones de los pilotos de la parrilla con sus nuevos coches. Todo un sinfín de preguntas sin responder que avivan la tensión de la competición.

En las últimas horas, Lando Norris hacía autocrítica y comentaba la necesidad de mejorar varias áreas del MCL40. Según el piloto británico, aún "están lejos" de sus competidores más directos en la clasificación, principalmente Ferrari y Red Bull. Especialmente se centraba en Charles Leclerc, que ha sido el piloto que más rodaje ha dado a su monoplaza en las pruebas, dejando el SF-26, muy buenas impresiones.

Ahora, el monegasco ha respondido a la 'etiqueta de favorito' que ha recibido por parte del campeón de 2025: "Todo el mundo está echando balones fuera sobre quién es el más rápido. No me creo nada de lo que dicen y no creo a Lando". Así reaccionaba el compañero de Lewis Hamilton, muy cauto con el trabajo que están realizando en Maranello.

Unas declaraciones en línea con las de Fred Vasseur, 'team principal' de Ferrari, que afirmaba estar cómodo pasando bajo el radar. Esto no hace más que alimentar las grandes incógnitas de cara al inicio de temporada, donde varios equipos apuntan a dar un paso adelante con el nuevo reglamento y luchar por la cabeza de la clasificación. Quien sabe si este 'pique' entre ambos pilotos podría trasladarse a una rivalidad más intensa dentro de la pista.

Mercedes, Ferrari y Red Bull parecen haber comenzado la temporada con algo más de capacidad de adaptación que el resto de escuderías. Sin embargo, el próximo lunes comenzará una nueva tanda de 'test' en Baréin que podría, o bien confirmar la superioridad de los equipos que mejor han comenzado, o mostrar nuevos tiempos que sitúen a otros pilotos en lo alto de la tabla.