La reacción viral de Josep Pedrerol en el gol del Barça… que luego fue anulado

Josep celebró el gol del FC Barcelona, que después fue anulado. El Atleti se llevó a victoria por 4-0.

Es una imagen que ya es viral: Josep Pedrerol celebró el gol del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid... pero después fue anulado. En 'El Chiringuito' destacaron la imagen del presentador.

El Atleti hizo un auténtico partidazo y se llevó la victoria por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Todavía queda la vuelta, pero la eliminatoria estaría muy cerca de quedarse sentenciada. Sólo un milagro podría meter al Barça en la final de la competición.