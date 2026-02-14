"Me amenazaba con darme de comer a los perros": la víctima del secuestro en Murcia habla tras dos años de horror

¿Qué ha dicho? Salma, que huyó saltando la valla de la casa en un descuido de su secuestrador, sufrió constantes palizas, vejaciones y violaciones. Ahora lo cuenta en 'La Opinión de Murcia': "Me reventó el ojo con una barra de hierro".

Salma, una mujer de 38 años, vivió un calvario durante dos años al ser secuestrada por su expareja en Murcia. Logró escapar recientemente aprovechando un descuido de su captor, saltando una valla y llegando a un centro sanitario donde se constató su estado crítico: ceguera en un ojo, pérdida de dientes y múltiples hematomas. Durante su cautiverio, sufrió agresiones físicas y sexuales, y fue amenazada con armas. Su captor, Alberto, contaba con la complicidad de tres personas, incluido un vecino que la llevó al médico tras una brutal paliza. El captor, que ya tenía antecedentes por violencia de género, está en prisión provisional junto a sus cómplices.

Salma no solo estuvo retenida contra su voluntad dos años, sino que pasó desde abril de 2024 hasta ahora viviendo un horror inimaginable. La mujer de 38 años que escapó de su secuestrador (que antes había sido su pareja) en Murcia aprovechando un despiste del mismo y saltando una valla, ha relatado este sábado el infierno vivido en 'La Opinión de Murcia'. "Me amenazaba con que me iba a descuartizar y me iban a comer los perros", sentencia.

La mujer, durante ese tiempo, sufrió todo tipo de palizas y vejaciones, también reiteradas agresiones sexuales. También la encerraba desnuda en un baño sin calefacción. Su captor, Alberto, que este viernes declaraba ante el juez y pasaba a disposición judicial, contaba con la ayuda de otros tres cómplices, una de ellas una vecino que llevó a la víctima al médico cuando se quedó ciega de un ojo por una paliza.

"Me lo reventó con una barra de hierro", afirma la mujer en el citado medio, donde también cuenta que cuando fue cuando la vecina al médico, no podía hablar "Hacía gestos a la doctora porque no podía decir que estaba amenazada", narra la víctima, que insiste en que se sintió "aterrorizada" porque el secuestrador también había amenazado con matar a su familia.

Salma también afirma que este individuo la amenazaba con armas, la maniataba, la golpeaba con palos y la violaba. Dos años de incesantes torturas que terminaron hace unos días cuando consiguió escabullirse de la vivienda, ubicada en la pedanía de San José de la Vega.

Él estaba en Viogén

En un descuido de su captor, la mujer aprovechó y usó una escalera que había en el jardín para saltar la valla. Una vez fuera pudo llegar a un centro sanitario. En el lugar se constató que presentaba una brecha en la cabeza, la pérdida de varios dientes, ceguera en un ojo y una gran cantidad de hematomas.

Su desaparición el 1 de abril de 2024, cuando la mujer tenía 36 años, se creyó voluntaria. Sin embargo, la realidad es que fue su novio quien la mantuvo oculta durante este tiempo. Él la convenció para irse a vivir hasta un chalet situado en una zona apartada, con grandes muros, incluso tablones de madera que impedían ver desde fuera el horror que ocurría en su interior.

El captor estaba en el sistema Viogén, ya que una anterior pareja le denunció por malos tratos. Ahora ya está en prisión provisional y junto a él, este viernes ,han pasado a disposición judicial otras tres personas acusadas de encubrir los hechos. Son vecinos y un familiar, quienes fueron cooperadores necesarios, según la investigación, ya que jamás denunciaron las atrocidades.

