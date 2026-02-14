Las palabras de Newey al 'box' de Aston Martin: "Sé cómo voy a sacaros de este lío"

Ted Kravitz, periodista de 'Sky Sports', ha desvelado la conversación que habría tenido el ingeniero británico con el 'box' de la escudería después de la decepción en los test de Baréin.

Aston Martin y Fernando Alonso han vivido una semana realmente mala en los segundos test de pretemporada. La escudería británica llegaba al circuito con la intención de consolidar las expectativas que se habían generado en el monoplaza revolucionario visto en los test de Barcelona.

Sin embargo, unas explosivas declaraciones de Lance Stroll lo hicieron saltar todo por los aires. El piloto canadiense aseguró que lo único bueno del coche era la "decoración" tirando por tierra cualquier esperanza de que el coche se estuviera comportando de manera competitiva y veloz.

Alonso, que rodó en la siguiente sesión, no fue tan contundente como su compañero pero sí dejó claro que el desarrollo del Aston no iba a completarse antes del comienzo de la temporada. El tan esperado diseño de Adrian Newey no ha dado, de momento, los resultados y sensaciones esperadas. Sin embargo, el ingeniero británico promete arreglar la situación.

Según ha desvelado el periodista Ted Kravitz, de 'Sky Sports', Newey se habría dirigido al 'box' de Aston Martin tras días de mucha tensión: "Newey ha tenido una reunión en la que fue extremadamente directo: 'Sé que esto no está funcionando pero sé como voy a sacaros de este lío'".

Estas fueron las palabras, según el medio británico, que el ingeniero transmitió a la escudería tras las malas sensaciones cosechadas en los primeros días de test. La situación es muy complicada pero parece que Newey quiere, a toda costa, revertirla.