Desalojos y confinamiento en San Esteban de Gormaz (Soria) debido a la crecida del río Duero

El Centro de Coordinación Operativa Integrado ha decidido confinar y comenzar el desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz, Soria, debido a la crecida del río Duero, que ha alcanzado casi 5 metros y 274,65 m3/s. La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria La Rambla como punto de evacuación. El alcalde, Daniel García, informó que 30 personas han sido desalojadas por precaución. Las áreas más afectadas incluyen el Camino del Duero y la Avenida de Valladolid. Además, se han implementado medidas de contención en las viviendas cercanas al río.

La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria La Rambla, en el propio municipio, como punto de evacuación de los vecinos afectados, ha informado la Junta en un comunicado.

De hecho, el alcalde de la localidad, Daniel García, ha afirmado que alrededor de 30 personas han sido desalojadas por "precaución". ""La preocupación es palpable, estamos viviendo un escenario que nunca se ha vivido. Nadie se podía imaginar este desbordamiento y lamentablemente no hemos tenido la información oportuna", ha añadido.

Los puntos de mayor conflicto señalado desde el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz son la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid -desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero- y en la Carretera de Atauta -desde el cruce de la N-110, hacia la salida de la localidad-.

Además, se ha iniciado el confinamiento por los peligros de la riada o por sus efectos en cortes de acceso por carretera en las localidades sorianas de Pedraja de San Esteban y Soto de San Esteban.

En las viviendas más cercanas al paso del río Duero, los servicios de emergencias junto con algunos voluntarios del pueblo han colocado unos "muros de contención" con sacos de tierra y yeso para evitar la entrada de agua en las viviendas en la medida de lo posible.

